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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Будущее - в диалоге Как отмечают эксперты, сегодня уже даже самые агрессивно настроенные протестующие постепенно приходят к тому, что мирный посыл лучше деструктивного, а созидание -...

Как отмечают эксперты, сегодня уже даже самые агрессивно настроенные протестующие постепенно приходят к тому, что мирный посыл лучше деструктивного, а созидание - продуктивнее разрушения. Услышать предложения, как должна развиваться Беларусь дальше, можно на диалоговых площадках. Работают различные круглые столы. Юрий Воскресенский отметил, что постепенно потребность в них только растет.