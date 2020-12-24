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Будущее - в диалоге
24.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак отмечают эксперты, сегодня уже даже самые агрессивно настроенные протестующие постепенно приходят к тому, что мирный посыл лучше деструктивного, а созидание - продуктивнее разрушения. Услышать предложения, как должна развиваться Беларусь дальше, можно на диалоговых площадках. Работают различные круглые столы. Юрий Воскресенский отметил, что постепенно потребность в них только растет.
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Как отмечают эксперты, сегодня уже даже самые агрессивно настроенные протестующие постепенно приходят к тому, что мирный посыл лучше деструктивного, а созидание -...
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