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У католических верующих сегодня сочельник - ночь перед Рождеством Христовым

24.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это главное событие в христианском календаре, ему предшествовал период Адвента в 4 недели. По традиции в это время верующие посещают предпраздничные богослужения, желая духовного очищения. Правда, 2020 изменил привычные традиции: фактически во всех парафиях встречи отменились из-за пандемии. Католические служители выпустили декрет, где рекомендуют поберечь свое здоровье в это непростое время. Предлагают присоединиться к святой мессе онлайн и провести рождественские ужины дома, в кругу семьи. 

Прямая трансляция богослужения в 21:45 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"



Традиционные трансляции святой мессы вечером проведут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Сразу после "Панорамы" смотрите праздничное богослужение из Могилевского кафедрального собора Успения святой Девы Марии. А за 15 минут до полуночи белорусы смогут присоединиться к богослужению в Ватикане  с участием Папы Римского. 

 
 
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Это главное событие в христианском календаре, ему предшествовал период Адвента в 4 недели. По традиции в это время верующие посещают предпраздничные богослужения,...
 
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