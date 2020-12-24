Источник материала: БT

Прямая трансляция богослужения в 21:45 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У католических верующих сегодня сочельник - ночь перед Рождеством Христовым Это главное событие в христианском календаре, ему предшествовал период Адвента в 4 недели. По традиции в это время верующие посещают предпраздничные богослужения,...

Это главное событие в христианском календаре, ему предшествовал период Адвента в 4 недели. По традиции в это время верующие посещают предпраздничные богослужения, желая духовного очищения. Правда, 2020 изменил привычные традиции: фактически во всех парафиях встречи отменились из-за пандемии. Католические служители выпустили декрет, где рекомендуют поберечь свое здоровье в это непростое время. Предлагают присоединиться к святой мессе онлайн и провести рождественские ужины дома, в кругу семьи.Традиционные трансляции святой мессы вечером проведут телеканалы. Сразу послесмотрите праздничное богослужение из Могилевского кафедрального собора Успения святой Девы Марии. А за 15 минут до полуночи белорусы смогут присоединиться к богослужению в Ватикане с участием Папы Римского.