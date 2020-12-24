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У католических верующих сегодня сочельник - ночь перед Рождеством Христовым
24.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто главное событие в христианском календаре, ему предшествовал период Адвента в 4 недели. По традиции в это время верующие посещают предпраздничные богослужения, желая духовного очищения. Правда, 2020 изменил привычные традиции: фактически во всех парафиях встречи отменились из-за пандемии. Католические служители выпустили декрет, где рекомендуют поберечь свое здоровье в это непростое время. Предлагают присоединиться к святой мессе онлайн и провести рождественские ужины дома, в кругу семьи.
Прямая трансляция богослужения в 21:45 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"
Традиционные трансляции святой мессы вечером проведут телеканалы
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Это главное событие в христианском календаре, ему предшествовал период Адвента в 4 недели. По традиции в это время верующие посещают предпраздничные богослужения,...
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