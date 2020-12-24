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Госкомвоенпром подарил специальный подарок и сладкие сюрпризы детям cоциально-педагогического центра и приюту Заводского района
24.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа протяжении 7 лет Госкомвоенпром помогает cоциально-педагогическому центру с приютом Заводского района. С учетом того, что ведомство занимается, в том числе, разработкой различных систем вооружения, в этом году предприятия преподнесли и специальный подарок - систему видеонаблюдения и, конечно, сладкие сюрпризы. Ребята же подготовили для гостей концерт и множество добрых пожеланий.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси: "Каждый год стараемся преподнести ту посильную помощь, которую мы можем. Зачастую это пополнение и развитие материально-технической базы данного учреждения. И, конечно же, локальные подарки нашим уважаемым детишкам, которые они получают. И благодаря этому у нас также поднимается настроение, мы искренне рады преподнести ту частичку тепла и доброты, которую мы можем".
А воспитанников Андреевского детского дома поздравил министр обороны Виктор Хренин. И хотя в этом году вместо личного визита пришлось обойтись видеопожеланиями, подарки и праздничное настроение никто не отменял: ребятам передали новогодние сладости. В ответ на сюрприз мальчишки и девчонки записали свое видеопоздравление для военных. Дружба приюта и силового ведомства длится уже 12 лет. Благодаря министерству в учреждении новый ремонт, мебель, бытовая и компьютерная техника и спортивные тренажеры.
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Госкомвоенпром подарил специальный подарок и сладкие сюрпризы детям cоциально-педагогического центра и приюту Заводского района
На протяжении 7 лет Госкомвоенпром помогает cоциально-педагогическому центру с приютом Заводского района. С учетом того, что ведомство занимается, в том числе,...
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