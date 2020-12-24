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Мокрый снег и гололедица - в прогнозах на выходные

24.12.2020 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На католические Святки - настоящая зимняя погода! Завтра будет облачно, возможен мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха от двух градусов тепла до двух мороза. В выходные похолодает - в субботу также ожидается мокрый снег и от нуля до трех градусов со знаком минус. В воскресенье до минус четырех. Начало следующей недели обещает потепление - от нуля до плюс трех.

 
 
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На католические Святки - настоящая зимняя погода! Завтра будет облачно, возможен мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха от двух градусов тепла до...
 
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