Мокрый снег и гололедица - в прогнозах на выходные

Источник материала: БT

На католические Святки - настоящая зимняя погода! Завтра будет облачно, возможен мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха от двух градусов тепла до двух мороза. В выходные похолодает - в субботу также ожидается мокрый снег и от нуля до трех градусов со знаком минус. В воскресенье до минус четырех. Начало следующей недели обещает потепление - от нуля до плюс трех.