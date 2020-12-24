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Бобруйчанина осудили за двойное убийство 16-летней давности. Его подельника отпустили в зале суда

24.12.2020 21:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевский областной суд признал виновным 43-летнего жителя Бобруйска Виталия Ленкевича в убийстве двух женщин в 2004 году и грабеже. С проходившего вместе с ним по одному из имущественных преступлений 40-летнего бобруйчанина Николая Морозова обвинения были сняты за давностью лет, сообщает 6tv.by.


Судебный процесс шел за закрытыми дверями, пресса была допущена только на оглашение приговора. Как сообщили в Могилевском облсуде, Виталий Ленкевич обвинялся в грабеже, совершенном повторно, группой лиц с проникновением в жилище, совершенном в крупном размере, а также в убийстве двух женщин с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление. Морозову же было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью сожителя матери. Эти преступления были совершены в 2004 году.

В результате рассмотрения дела судебная коллегия облсуда во главе с судьей Денисом Кичигиным приняла решение приговорить Ленкевича к 25 годам колонии строгого режима.

В отношении Николая Морозова было вынесено определение. Согласно решению суда, этому подсудимому было переквалифицировано обвинение с п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) на ч. 1 ст. 139 УК (убийство, как умышленное противоправное лишение жизни другого человека). Ввиду того, что с момента совершения данного убийства прошло более 15 лет, Морозов был освобожден от уголовной ответственности по срокам давности, производство по делу в этой части прекращено. Мужчину выпустили из-под стражи в зале суда.

Ленкевич заявил о намерении обжаловать приговор. Морозов отказался от комментариев. Также от комментариев отказались родные Ленкевича.

 
 
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