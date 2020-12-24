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Самый древний костел Беларуси готовится к Рождеству Христову

25.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси к Римско-католической церкви относит себя каждый седьмой.  При этом, если учесть, что у нас немало межконфессиональных семей, где один из супругов - католик, а второй- православный,  можно с уверенностью сказать: Рождество сегодня отмечает едва ли не половина христиан нашей страны. 
Беларусь всегда отличалась терпимостью, доброжелательностью ко всем религиям. И часто в небольших населенных пунктах, где только один храм, на службы приходят верующие разных конфессий. Священники не разделяют людей на католиков и православных. Они встречают праздник вместе. 

О межконфессиональном приходе - Елена Бормотова. (видео)

 
 
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В Беларуси к Римско-католической церкви относит себя каждый седьмой.  При этом, если учесть, что у нас немало межконфессиональных семей, где один из супругов -...
 
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