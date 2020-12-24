Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наивно верил в свою анонимность Уголовное дело возбудили следователи в отношении 19-летнего жителя Орши. Юноша, находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах, начал отправлять...

Уголовное дело возбудили следователи в отношении 19-летнего жителя Орши. Юноша, находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах, начал отправлять командиру ОМОНа сообщения с угрозами, наивно веря в свою анонимность. Однако когда парень вернулся домой, его задержали. Со слов фигуранта, он был уверен, что его не рассекретят, так как он писал сообщения с иностранной сим-карты. Номер милиционера задержанный нашел в телеграм-канале.