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Наивно верил в свою анонимность

25.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уголовное дело возбудили следователи  в отношении 19-летнего жителя Орши. Юноша, находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах,   начал отправлять командиру ОМОНа сообщения с угрозами, наивно веря  в свою анонимность. Однако когда парень вернулся домой, его задержали. Со слов фигуранта, он был уверен, что его не рассекретят, так как он писал сообщения с иностранной сим-карты. Номер милиционера задержанный нашел в телеграм-канале. 

"В Telegram, насмотревшись на то, что происходит с мирными гражданами, как их избивают,  написали полные данные этого человека. Я не знаю, как его зовут, сказали, что он причастен к этому.  Выяснилось, что я полностью не прав, потому что те видео короткие, это вырезанные видео, там видно, что было что-то до начала. И показывают, как их избивают. Не показывают, что было до этого, что после. В этих телеграм-каналах никто ничего не говорит". 

 
 
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Уголовное дело возбудили следователи  в отношении 19-летнего жителя Орши. Юноша, находясь в Литве, куда уехал после участия в протестах,   начал отправлять...
 
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