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Главная елка страны во Дворце Республики - особый момент благотворительной акции "Наши дети"

25.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До Нового года всего неделя. Это самая загадочная и волшебная пора. Неслучайно  именно в преддверии новогодних праздников  в Беларуси ежегодно стартует акция «Наши дети». Самый трогательный и нужный марафон  проходит уже четверть века. Это возможность проявить заботу и подарить частичку тепла тем, кто обделен и нуждается в нашем внимании. В свое время  эта инициатива президента стала настоящим драйвером добрых дел.  Особый момент благотворительной акции, которая проходит в эти дни,  - Главная елка страны во Дворце Республики. Сегодня гостями праздника стали почти 2 с половиной тысячи детей со всех уголков Беларуси. 

Главная елка страны во Дворце Республики - особый момент благотворительной акции "Наши дети"


Здесь победители олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей,  настоящие вундеркинды и таланты, все, кто ярко проявил себя в уходящем году. Для многих ребят было мечтой  попасть в Минск на Главную елку. Еще ее называют президентской.  Ведь по традиции  поздравить ребят приезжает лично глава государства. 

В эти светлые предпраздничные дни  от Александра Лукашенко обязательно звучат теплые слова напутствия юным белорусам. Самые эмоциональные кадры собрала Светлана Чернова.

Добро пожаловать в сказку! Да, именно сказка сегодня случилась во Дворце Республики. Детский смех, эмоции восхищения и тысячи желаний, улетающих во вселенную. 

"Если бы я была волшебником, я бы пожелала, чтобы у нас в стране все было хорошо и никто никогда не болел". 

"Здоровья, здоровья, здоровья и еще любви".

"Чтобы закончился COVID-19, чтобы все ходили вместе, чтобы все было хорошо".

Главная елка страны во Дворце Республики - особый момент благотворительной акции "Наши дети"


У Главной елки настроение создавали сказочные персонажи. Здесь и  конкурсы, и викторины и, конечно, знакомства с новыми друзьями. Все сложилось в одну большую предновогоднюю историю, где каждый из ребят главный персонаж. Кто-то кулинар, актриса, кто-то просто послушный сын, а кто-то финансист. Как, например,  Семашко Антон Сергеевич, так представился нам ученик 8 класса. С Антоном мы встретились накануне торжества в цирке. Взрослый взгляд, уверенная походка. Мальчик из небольшого агрогородка Удело Глубокского района скромно делится своими достижениями. Он в этом году  занял первое место на областной олимпиаде по финансовой грамотности. Соревновался с 10-ми и 11-ми классами.

Антон Семашко, учащийся Уделовской детского сада - средней школы Глубокского района: "Здесь нужно знать разные сферы, например личные финансы, налогообложение, страхование и некоторые другие темы.  До этого в Минске я был, но на республиканской елке в первый раз".

Главная елка страны собрала около 2,5 тысячи детей со всех уголков  Беларуси

Мечта сбылась, как и еще у без малого 2 с половиной тысяч ребят из всех регионов страны. Именно столько гостей вокруг себя собрала Главная елка во Дворце Республики. 

Здесь и те, кто остался без родительского внимания, дети из многодетных семей, малообеспеченных, одаренные ребята, кадеты. Для каждого этот день насыщен эмоциями, впечатлениями и желанием делиться своими успехами за уходящий год. 

"Я делал кормушки для птиц, помог папе сделать деревню – дом перестроить".

"Я помогала своему брату готовиться к очень важной контрольной".

"Ездил на европейские соревнования, занимал места, можно сказать, я чемпион Европы".

Рождественская елка во Дворце Республики – это, по сути, кульминация благотворительной акции «Наши дети». Самой доброй традиции уже 25 лет. В предновогодний волшебный период спортсмены и политики, бизнесмены и медиаперсоны объединяются, чтобы сделать счастливее мальчишек и девчонок всей страны, и сами немножко становятся детьми. С подарками навещают тех, кто воспитывается в интернатах, детских домах или находится на лечении. В этом году марафон добра  охватит более 15 тысяч ребят.

Глава государства поздравил ребят с наступающими праздниками

На праздник к детям приехал и президент. Его прибытия, между прочим, ребята ждали с неменьшим волнением. Поэтому как только глава государства поднялся на сцену, тут же оказался под прицелом фотокамер маленьких зрителей. Снимать разрешено! Для Александра Лукашенко это одно из самых любимых мероприятий, запланированных в рабочем расписании. Что может сравниться с тем, когда на тебя смотрят сотни добрых, честных и  полных надежды детских глаз. Президент признался честно – волнуется.

Президент: Дарите всем любовь и доброту

Главная елка страны во Дворце Республики - особый момент благотворительной акции "Наши дети"


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Не буду вас поучать, только скажу, не только в уходящем, но и в будущем году любите своих родных, близких, друзей, учителей и воспитателей. Это самые  добрые и теплые люди, которые есть на земле. И помните, волшебный мир, который мы увидим,  – это любовь и доброта. Дарите всем свою любовь и доброту!".

Чужих детей не бывает

Счастливые глаза ребят лишь доказывают значимость марафона добрых дел. Теперь они точно знают - чудеса действительно случаются. В нашей стране много добрых и отзывчивых людей, для которых чужих детей не бывает.

Президент: Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Уважаемые предприниматели и бизнесмены, просто люди доброй воли. Позвольте поблагодарить за ту теплоту, которую вы дарите. Это образец и показатель нашей нации. Доброй, толерантной и перспективной". 

Праздник не бывает без подарков. Одним из них стал спектакль «Волшебный мир». Герои музыкально и танцевально рассказали добрую и поучительную новогоднюю историю.

Несмотря на высокую  загруженность, президент покинуть праздник не  спешил: спустился в зал, чтобы посмотреть постановку вместе с ребятами.

Дети подготовили новогодний подарок для президента

Главная елка страны во Дворце Республики - особый момент благотворительной акции "Наши дети"


Своего гостя этого вечера ребята не отпустили просто так. Традиционно после представления вручили свои подарки: плетеную из лозы шкатулку с новогодними шарами, выполненными в авторской технике, и панно "Новогодняя ночь".

Селфи с президентом

Какой же праздник без селфи – такое оно, новое поколение. Прогрессивное и очень искреннее. Эти кадры говорят сами за себя: без стеснения ребята стремились обнять президента и сделать совместное фото на память, чтобы тут же отправить заветный кадр. Можно лишь предполагать, насколько  неожиданно это было для их родных, близких и друзей.

Главная елка страны во Дворце Республики - особый момент благотворительной акции "Наши дети"


Фотография с президентом теперь есть и у Тимофея Печинского. Учащийся кадетского училища, отличник учебы своей решительностью удивил родителей. Говорит, такой шанс выпадает раз в жизни,   почему бы  им не воспользоваться.

Сладкий подарок каждому ребенку

Каждый гость Главной елки получил сладкий подарок от главы государства. Но куда приятнее  эмоции и впечатления, которые имеют вкус самого настоящего Нового года. Что может быть слаще!

Акция "Наши дети" продлится до 10 января

И это еще не финал доброй новогодней истории. Акция "Наши дети" традиционно продлится до 10 января. Цель одна – подарить радость и внимание тем, кто особенно нуждается  в заботе – нашим детям. Они для нас, взрослых, делают куда больше – согревают наши сердца, помогают отвлечься от суеты  дней и учат также искренне радоваться мелочам. Глядя на них, невозможно забыть, что внутри каждого из нас живет ребенок, который тоже верит в чудо. 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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До Нового года всего неделя. Это самая загадочная и волшебная пора. Неслучайно  именно в преддверии новогодних праздников  в Беларуси ежегодно стартует акция...
 
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