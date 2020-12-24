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Главная елка страны во Дворце Республики - особый момент благотворительной акции "Наши дети"
25.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо Нового года всего неделя. Это самая загадочная и волшебная пора. Неслучайно именно в преддверии новогодних праздников в Беларуси ежегодно стартует акция «Наши дети». Самый трогательный и нужный марафон проходит уже четверть века. Это возможность проявить заботу и подарить частичку тепла тем, кто обделен и нуждается в нашем внимании. В свое время эта инициатива президента стала настоящим драйвером добрых дел. Особый момент благотворительной акции, которая проходит в эти дни, - Главная елка страны во Дворце Республики. Сегодня гостями праздника стали почти 2 с половиной тысячи детей со всех уголков Беларуси.
Здесь победители олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, настоящие вундеркинды и таланты, все, кто ярко проявил себя в уходящем году. Для многих ребят было мечтой попасть в Минск на Главную елку. Еще ее называют президентской. Ведь по традиции поздравить ребят приезжает лично глава государства.
В эти светлые предпраздничные дни от Александра Лукашенко обязательно звучат теплые слова напутствия юным белорусам. Самые эмоциональные кадры собрала Светлана Чернова.
Добро пожаловать в сказку! Да, именно сказка сегодня случилась во Дворце Республики. Детский смех, эмоции восхищения и тысячи желаний, улетающих во вселенную.
"Если бы я была волшебником, я бы пожелала, чтобы у нас в стране все было хорошо и никто никогда не болел".
"Здоровья, здоровья, здоровья и еще любви".
"Чтобы закончился COVID-19, чтобы все ходили вместе, чтобы все было хорошо".
У Главной елки настроение создавали сказочные персонажи. Здесь и конкурсы, и викторины и, конечно, знакомства с новыми друзьями. Все сложилось в одну большую предновогоднюю историю, где каждый из ребят главный персонаж. Кто-то кулинар, актриса, кто-то просто послушный сын, а кто-то финансист. Как, например, Семашко Антон Сергеевич, так представился нам ученик 8 класса. С Антоном мы встретились накануне торжества в цирке. Взрослый взгляд, уверенная походка. Мальчик из небольшого агрогородка Удело Глубокского района скромно делится своими достижениями. Он в этом году занял первое место на областной олимпиаде по финансовой грамотности. Соревновался с 10-ми и 11-ми классами.
Антон Семашко, учащийся Уделовской детского сада - средней школы Глубокского района: "Здесь нужно знать разные сферы, например личные финансы, налогообложение, страхование и некоторые другие темы. До этого в Минске я был, но на республиканской елке в первый раз".
Главная елка страны собрала около 2,5 тысячи детей со всех уголков БеларусиМечта сбылась, как и еще у без малого 2 с половиной тысяч ребят из всех регионов страны. Именно столько гостей вокруг себя собрала Главная елка во Дворце Республики.
Здесь и те, кто остался без родительского внимания, дети из многодетных семей, малообеспеченных, одаренные ребята, кадеты. Для каждого этот день насыщен эмоциями, впечатлениями и желанием делиться своими успехами за уходящий год.
"Я делал кормушки для птиц, помог папе сделать деревню – дом перестроить".
"Я помогала своему брату готовиться к очень важной контрольной".
"Ездил на европейские соревнования, занимал места, можно сказать, я чемпион Европы".
Рождественская елка во Дворце Республики – это, по сути, кульминация благотворительной акции «Наши дети». Самой доброй традиции уже 25 лет. В предновогодний волшебный период спортсмены и политики, бизнесмены и медиаперсоны объединяются, чтобы сделать счастливее мальчишек и девчонок всей страны, и сами немножко становятся детьми. С подарками навещают тех, кто воспитывается в интернатах, детских домах или находится на лечении. В этом году марафон добра охватит более 15 тысяч ребят.
Глава государства поздравил ребят с наступающими праздникамиНа праздник к детям приехал и президент. Его прибытия, между прочим, ребята ждали с неменьшим волнением. Поэтому как только глава государства поднялся на сцену, тут же оказался под прицелом фотокамер маленьких зрителей. Снимать разрешено! Для Александра Лукашенко это одно из самых любимых мероприятий, запланированных в рабочем расписании. Что может сравниться с тем, когда на тебя смотрят сотни добрых, честных и полных надежды детских глаз. Президент признался честно – волнуется.
Президент: Дарите всем любовь и доброту
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Не буду вас поучать, только скажу, не только в уходящем, но и в будущем году любите своих родных, близких, друзей, учителей и воспитателей. Это самые добрые и теплые люди, которые есть на земле. И помните, волшебный мир, который мы увидим, – это любовь и доброта. Дарите всем свою любовь и доброту!".
Чужих детей не бываетСчастливые глаза ребят лишь доказывают значимость марафона добрых дел. Теперь они точно знают - чудеса действительно случаются. В нашей стране много добрых и отзывчивых людей, для которых чужих детей не бывает.
Президент: Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нацииАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Уважаемые предприниматели и бизнесмены, просто люди доброй воли. Позвольте поблагодарить за ту теплоту, которую вы дарите. Это образец и показатель нашей нации. Доброй, толерантной и перспективной".
Праздник не бывает без подарков. Одним из них стал спектакль «Волшебный мир». Герои музыкально и танцевально рассказали добрую и поучительную новогоднюю историю.
Несмотря на высокую загруженность, президент покинуть праздник не спешил: спустился в зал, чтобы посмотреть постановку вместе с ребятами.
Дети подготовили новогодний подарок для президента
Своего гостя этого вечера ребята не отпустили просто так. Традиционно после представления вручили свои подарки: плетеную из лозы шкатулку с новогодними шарами, выполненными в авторской технике, и панно "Новогодняя ночь".
Селфи с президентом
Какой же праздник без селфи – такое оно, новое поколение. Прогрессивное и очень искреннее. Эти кадры говорят сами за себя: без стеснения ребята стремились обнять президента и сделать совместное фото на память, чтобы тут же отправить заветный кадр. Можно лишь предполагать, насколько неожиданно это было для их родных, близких и друзей.
Фотография с президентом теперь есть и у Тимофея Печинского. Учащийся кадетского училища, отличник учебы своей решительностью удивил родителей. Говорит, такой шанс выпадает раз в жизни, почему бы им не воспользоваться.
Сладкий подарок каждому ребенкуКаждый гость Главной елки получил сладкий подарок от главы государства. Но куда приятнее эмоции и впечатления, которые имеют вкус самого настоящего Нового года. Что может быть слаще!
Акция "Наши дети" продлится до 10 январяИ это еще не финал доброй новогодней истории. Акция "Наши дети" традиционно продлится до 10 января. Цель одна – подарить радость и внимание тем, кто особенно нуждается в заботе – нашим детям. Они для нас, взрослых, делают куда больше – согревают наши сердца, помогают отвлечься от суеты дней и учат также искренне радоваться мелочам. Глядя на них, невозможно забыть, что внутри каждого из нас живет ребенок, который тоже верит в чудо.
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До Нового года всего неделя. Это самая загадочная и волшебная пора. Неслучайно именно в преддверии новогодних праздников в Беларуси ежегодно стартует акция...
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