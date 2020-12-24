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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О чем мечтают дети, с какими эмоциями встречают праздник Волшебство сегодня создавали не только во Дворце Республики. Увы, этот зал не вмещает всех ребят, которые (и так сложилось не по их воле) чуть больше остальных...

Волшебство сегодня создавали не только во Дворце Республики. Увы, этот зал не вмещает всех ребят, которые (и так сложилось не по их воле) чуть больше остальных нуждаются в тепле и заботе. Эти тысячи имен - "Наши дети". Исполнить их заветные и, казалось, невыполнимые мечты отправляются представители министерств и бизнеса.О чем мечтают дети, с какими эмоциями встречают праздник - наш следующий репортаж.РассказываетРедкий случай: утром на будильник в реабилитационном центре для детей-инвалидов не обратили внимания. Волнение и трепетный мандраж разбудили сами. На столе уже ждет не традиционный чай, а косметика и выглаженные платья. В важный день можно пойти не по правилам. Сегодня запомнится на годы вперед, да и загадывать желание - дело ответственное.Каждый из ребят, кого мы встретили сегодня в республиканском центре, восстанавливается после сколиоза или следит за правильный развитием мышц после ДЦП. Но всего этого уже на первый взгляд не заметишь. Нарядных малышей мы застали за полчаса до исполнения таких искренних "я бы хотел".Чудо происходит в стенах республиканского центра ежегодно для полуторы тысяч детей. За 5 лет графа "инвалидность" исчезла в 78 детских медкартах. Чтобы это была не просто сухая статистика, а поистине счастливый конец, скрупулезно работают и в Министерстве труда и соцзащиты. Сегодня папки, цифры и диаграммы заслуженно отложены в сторону.Без высокопарных вступлений сразу на дискотеку у елки. В конкурсах, аплодисментах и хороводах весь сок эмоций.Чтобы максимально прочувствовать чудо, побывать в сказке, дети играют на сцене сами. Подготовка как в профессиональных театрах. Ребята ставили спектакль месяц. С нуля учили танцевальные па и несколько листов сценария. Потому к сладким подаркам еще и актерские навыки.Свой дебютный спектакль ребята оценят на новеньком телевизоре под вкусности.А в Радошковичах подготовили марафон лучших новогодних четверостиший. Огни сегодня зажигали у елки детского сада-школы. Сейчас там воспитываются более полусотни детей. Для 19 из них слово "мама" в обращении только к воспитателю, а к сочетанию «сад-школа» добавляется и слово «дом». Потому отвлечься от грусти, почувствовать вкус праздника и просто пообщаться с Дедом Морозом - целое событие.Тем более когда приезд гостей не только создает детскую площадку, но и может исполнить личное желание. Вот, например, Костя мечтает покататься на милицейской машине с мигалкой.В Полоцке сегодня тоже домашняя и рождественская обстановка для тех, кто не по своей воле встретил утренник не в родных школах и садах. 9 малышей временно в социальном приюте. Пока их родителям дают шанс избавиться от зависимостей и предлагают все возможности, чтобы иметь счастливую и полноценную семью. Ведь никаких исключений для этого и быть не может. Особенно, когда каждый ребенок где-то глубоко внутри не просто верит в себя - сам стремится к успеху.И однажды так важно просто подержать малыша за руку, чтобы стало больше уверенности: все сбудется. Только улыбнись. Потому никаких поводов для отмены праздника.За четверь века в чудо поверили сотни тысяч детей. И здесь дело далеко не в килограммах конфет. А в тонне той теплоты, с которой взрослые слушают стихи и песни, внимают желаниям и с заботой смотрят в глаза ребят. Когда они смело делают "шире круг" и восторженно просят елочку зажечь огни. Пожалуй, согреть изнутри и вместе поверить в чудо - самый дорогой подарок.