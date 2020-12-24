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Патриотический проект "Память сердца" завершился сегодня в столице

25.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Буквально два часа назад на площади Победы прошел финальный митинг-реквием. К монументу под звуки оркестра Минской военной комендатуры  участники возложили цветы. По традиции зажгли лампады и минутой молчания почтили память погибших. В мемориальном зале торжественно открыли электронный альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы". На экране в круглосуточном режиме будут транслировать истории тех, кто ценой жизни подарил нам мирное небо.

Дарья Арабинка, студентка Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова: "Важно помнить тех людей, тех героев, которые помогли нам жить в такой стране, которую мы видим, которая процветает, которую мы очень любим и ценим. Я считаю, что нужно смотреть на то, что происходило ранее. И учиться такому же героизму, такой стойкости".

Патриотический проект "Память сердца" завершился сегодня в столице


Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов: "Мы видим, что молодежь стремится сохранить в своих сердцах эту великую заслугу народа нашей страны и других стран, которые входили в СССР. Для нас это яркое событие,  душа радуется: мы едины, мы за родную республику. Мы стремимся сделать так, чтобы это  укрепило нашу страну".

Патриотический проект "Память сердца" стартовал в Дятловском районе. На протяжении почти двух недель участники акции посещали братские могилы, памятники и обелиски в каждом уголке нашей страны. Всего прошло более 270 мероприятий. 

 
 
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Буквально два часа назад на площади Победы прошел финальный митинг-реквием. К монументу под звуки оркестра Минской военной комендатуры  участники возложили...
 
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