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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патриотический проект "Память сердца" завершился сегодня в столице Буквально два часа назад на площади Победы прошел финальный митинг-реквием. К монументу под звуки оркестра Минской военной комендатуры участники возложили...

Буквально два часа назад на площади Победы прошел финальный митинг-реквием. К монументу под звуки оркестра Минской военной комендатуры участники возложили цветы. По традиции зажгли лампады и минутой молчания почтили память погибших. В мемориальном зале торжественно открыли электронный альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы". На экране в круглосуточном режиме будут транслировать истории тех, кто ценой жизни подарил нам мирное небо.Патриотический проект "Память сердца" стартовал в Дятловском районе. На протяжении почти двух недель участники акции посещали братские могилы, памятники и обелиски в каждом уголке нашей страны. Всего прошло более 270 мероприятий.