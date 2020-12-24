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Традиции Рождества вспомнили в Музее белорусского народного искусства в Раубичах
25.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне праздника Рождества Христова древние традиции колядования вспомнили в Музее белорусского народного искусства в Раубичах. Туда пригласили на предрождественский ужин в этническом стиле. Фольклорный праздник можно было не только увидеть - к нему можно было присоединиться всем присутствующим! Гости восстановили все этапы колядования. Дали им и несколько мастер-классов. Атмосфера рождественского праздника - у Натальи Бордиловской! (видео)
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Накануне праздника Рождества Христова древние традиции колядования вспомнили в Музее белорусского народного искусства в Раубичах. Туда пригласили на...
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