ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хорошее настроение детям из всех регионов области сегодня подарила и профсоюзная благотворительная елка

25.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На праздник были приглашены 250 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто остался без опеки родителей, дети-инвалиды. Для них подготовили новогодний спектакль и сладкие подарки. Традиционно во время благотворительной акции "Профсоюзы - детям" Минское областное объединение профсоюзов помогает школам, домам-интернатам, социальным приютам. Всего запланировано почти 350 праздничных мероприятий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На праздник были приглашены 250 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто остался без опеки родителей, дети-инвалиды. Для них подготовили...
 
Новости дня
Новости общества
 
14-летняя Мария Шагойко лично убедилась: чудеса под Новый год обязательно свершаются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика