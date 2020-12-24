Хорошее настроение детям из всех регионов области сегодня подарила и профсоюзная благотворительная елка

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На праздник были приглашены 250 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто остался без опеки родителей, дети-инвалиды. Для них подготовили новогодний спектакль и сладкие подарки. Традиционно во время благотворительной акции "Профсоюзы - детям" Минское областное объединение профсоюзов помогает школам, домам-интернатам, социальным приютам. Всего запланировано почти 350 праздничных мероприятий.