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14-летняя Мария Шагойко лично убедилась: чудеса под Новый год обязательно свершаются

25.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодняшний день, наверное, надолго запомнится и еще одной юной жительнице Жодино. 14-летняя Мария Шагойко лично убедилась: чудеса под Новый год обязательно свершаются. В гости к талантливой школьнице приехал губернатор Александр Турчин. С подарком - мобильным телефоном. Выпускнице художественной школы гаджет понадобится как в журналистике, так и в другом увлечении - пении и вокале.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: "Мне кажется, что за такими людьми творческими и неравнодушными - будущее нашей страны. Такие подарки всегда приятно делать. И скажу честно, такой выбор случаен, мы с Марией никогда не встречались. Но у меня есть такая практика: я смотрю, выбираю долго - и вот резюме Марии меня тронуло за душу. Я думаю, это правильный выбор".

Как рассказала Мария Шагойко, в будущем она действительно хотела бы поступить на журфак БГУ и стать журналистом или учиться в Академии искусств на режиссера.

 
 
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Сегодняшний день, наверное, надолго запомнится и еще одной юной жительнице Жодино. 14-летняя Мария Шагойко лично убедилась: чудеса под Новый год обязательно...
 
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