|
Более 43 тысяч беженцев уже вернулись в Нагорный Карабах
25.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Свыше 43 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах с начала миротворческой операции, сообщил в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
© REUTERS / Aziz Karimov
"В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители: за сутки с территории Армении вернулось еще 488 человек", – сказал он.
По словам представителя министерства, всего с начала миротворческой операции обеспечено возвращение свыше 43,5 тысячи беженцев.
Конашенков отметил, что в настоящее время режим прекращения огня соблюдается в регионе по всей линии соприкосновения сторон.
Саперы миротворческих сил продолжают проводить разминирование территорий: за все время они смогли обнаружить и обезвредить более девяти тысяч взрывоопасных предметов.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время режим прекращения огня соблюдается в регионе по всей линии соприкосновения сторон.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)