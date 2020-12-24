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Более 43 тысяч беженцев уже вернулись в Нагорный Карабах

25.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Свыше 43 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах с начала миротворческой операции, сообщил в четверг официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

© REUTERS / Aziz Karimov
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"В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители: за сутки с территории Армении вернулось еще 488 человек", – сказал он.

По словам представителя министерства, всего с начала миротворческой операции обеспечено возвращение свыше 43,5 тысячи беженцев.

Конашенков отметил, что в настоящее время режим прекращения огня соблюдается в регионе по всей линии соприкосновения сторон.

Саперы миротворческих сил продолжают проводить разминирование территорий: за все время они смогли обнаружить и обезвредить более девяти тысяч взрывоопасных предметов.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящее время режим прекращения огня соблюдается в регионе по всей линии соприкосновения сторон.
 
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