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Задержан еще один участник беспорядков в Бресте

25.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Правоохранители установили личность еще одного участника массовых беспорядков. 10 августа в Бресте  местный житель на проспекте Машерова находился в толпе агрессивно настроенных людей,  которые оказали ярое сопротивление стражам правопорядка.  Во время потасовки   фигурант с разбега ударил ногой в щит сотрудника милиции. 

За что задержаны? – За причинения вреда сотруднику милиции. – Каким образом причинили вред? – Нанес удар сотруднику по щиту. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю. 

 
Теги: Брест
 
 
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Правоохранители установили личность еще одного участника массовых беспорядков. 10 августа в Бресте  местный житель на проспекте Машерова находился в толпе...
 
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