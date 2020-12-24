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Задержан еще один участник беспорядков в Бресте
25.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравоохранители установили личность еще одного участника массовых беспорядков. 10 августа в Бресте местный житель на проспекте Машерова находился в толпе агрессивно настроенных людей, которые оказали ярое сопротивление стражам правопорядка. Во время потасовки фигурант с разбега ударил ногой в щит сотрудника милиции.
За что задержаны? – За причинения вреда сотруднику милиции. – Каким образом причинили вред? – Нанес удар сотруднику по щиту. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю.
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Правоохранители установили личность еще одного участника массовых беспорядков. 10 августа в Бресте местный житель на проспекте Машерова находился в толпе...
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