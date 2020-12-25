От 7 рублей за штуку. Рассказываем, почем и где продают живые елки в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Елочные базары заработали в Могилеве 23 декабря. Живые новогодние деревья продают примерно в 30 точках города: около крупных торговых центров, рынков и в спальных районах. Самые дешевые елки — у лесхозов: от 7 рублей за дерево высотой до метра. У предпринимателей цены выше в 2−3 раза, но не просто так.





Живыми елками в Могилеве торгуют лесхозы области, частные предприниматели, а также «Могилевзеленстрой» и фермерское хозяйство «Зеленый рай». Елочные базары работают с 12.00 до 19.00 каждый день и будут торговать до 31 декабря включительно.

Пока, говорят в точках продаж, покупателей не очень много — впрочем, это ожидаемо. По наблюдениям продавцов, живые деревья могилевчане в основном все же стараются покупать за пару-тройку дней до Нового года: то ли раньше ставить лень или некогда, то ли надеются, что так дерево дольше простоит.

Елочных букетов в продаже пока нет — скорее всего, появятся из остатков елок ближе к Новому году.

Цены на елки разные. Например, лесхозы продают по 7 рублей за елку высотой до метра, предприниматели — по 10−15 рублей. Почему такая разница, объяснили наглядно.



Слева — елка за 7 рублей, справа — за 15 рублей. Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Купить елку высотой 1−2 метра у частника стоит 10−25 рублей, 2−3 метра — 25−35 рублей, выше 3 метров — только под заказ, и стоить она будет до 70 рублей.

Такая разница в ценах зависит от качества дерева. Определяют его не только на вид — красивое дерево или некрасивое. Чем тяжелее елка, чем больше у нее веток и чем более вертикально они стоят, тем выше качество товара.

— Если вот на такую елку с тонкими ветками навесить игрушки, гирлянды, мишуру, то все эти ветки опадут и будет некрасиво, — объясняет предприниматель.

Он перекупает елки у лесхоза по их рыночной цене, но отбирает каждую — везет на продажу самые пушистые и крепкие деревья, потому и цены выше.













Елки лесхозов срублены на участках, которые планировалось очистить — то есть подвергнуть санитарной рубке. Но есть елки из питомников — они специально выращены для того, чтобы срубить их к Новому году. Так, например, растят новогодние деревья в фермерском хозяйстве «Зеленый рай» — мы о нем уже рассказывали .

У елок из «Рая» цены такие: дерево высотой до метра — 10 рублей, 1−2 метра — 15−35 рублей, 2−3 метра — 40−60 рублей. Есть и пихты Нордмана — это более пушистая и ароматная версия привычной белорусской елки. И более дорогая.

Продают и елки в кадках: деревья высотой около 1,2-1,5 метра стоят 35−45 рублей.

— В этом году продали уже, наверное, штук 20 елей в кадках. Люди, скорее всего, хотят их потом на участках высадить, — говорит продавец точки от «Зеленого рая».





Глава фермерского хозяйства Владимир Пуховский ранее говорил , что ель в кадке может стоять зимой дома не более двух недель и подальше от батарей. Иначе дерево «подумает», что наступила весна, начнется сокодвижение — и при попадании на мороз ель погибнет.

— Ели в кадках нужно после тепла выставлять в помещение, где температура ниже, но не морозная — привыкание к холоду должно быть постепенным. До весны ее можно держать в темном сарае. Тогда дерево безболезненно перенесет пересадку, — учил директор хозяйства.





Чтобы живая елка «жила» дольше,

в воду, в которой стоит елка, нужно добавить сахар. Дерево можно установить и в ведро с песком, но песок тоже стоит полить сладкой водой.

Держать дерево следует подальше от батареи и любых источников тепла: чем прохладнее будет в помещении, тем дольше все иголки на елке останутся на месте.

Если срез ствола елки подсох, перед установкой надо отрубить или отпилить небольшой кусочек ствола.

Периодически ветки елки стоит увлажнять с помощью воды и пульверизатора.

Где купить живую елку в Могилеве

Точки продажи живых елок определил горисполком:

рынки: «Придорожный», «Привокзальный» (ул. Гришина, 2), «Казимировский», «Олимпийский» (ул. Гоголя, 2б), на пр-те Витебском, ул. Островского (в районе универсама № 4);

на улицах: Каштановая, 2 (в районе ТЦ «Криница»), Бялыницкого-Бирули (район магазина «Бруснiчка»), Лазаренко (район рынка «Виленский»), Первомайская (район Привокзальной площади), Кулешова (в районе дома № 24а); Сурганова, 70; Первомайская, 67; Мовчанского (район торгового объекта «Континент»), Королёва, 25; на пр-те Шмидта, 6; пр-те Пушкинском, 75 (в районе ТЦ «Карусель»), в павильонах на ул. Мовчанского (в районе жилого дома № 3);

возле крупных торговых центров: «Атриум», «Арбат», «Армада», «Перекресток Центр», «Парк Сити». Гипермаркет «ОМА».