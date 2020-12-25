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От 7 рублей за штуку. Рассказываем, почем и где продают живые елки в Могилеве
25.12.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Елочные базары заработали в Могилеве 23 декабря. Живые новогодние деревья продают примерно в 30 точках города: около крупных торговых центров, рынков и в спальных районах. Самые дешевые елки — у лесхозов: от 7 рублей за дерево высотой до метра. У предпринимателей цены выше в 2−3 раза, но не просто так.
Живыми елками в Могилеве торгуют лесхозы области, частные предприниматели, а также «Могилевзеленстрой» и фермерское хозяйство «Зеленый рай». Елочные базары работают с 12.00 до 19.00 каждый день и будут торговать до 31 декабря включительно.
Пока, говорят в точках продаж, покупателей не очень много — впрочем, это ожидаемо. По наблюдениям продавцов, живые деревья могилевчане в основном все же стараются покупать за пару-тройку дней до Нового года: то ли раньше ставить лень или некогда, то ли надеются, что так дерево дольше простоит.
Елочных букетов в продаже пока нет — скорее всего, появятся из остатков елок ближе к Новому году.
Цены на елки разные. Например, лесхозы продают по 7 рублей за елку высотой до метра, предприниматели — по 10−15 рублей. Почему такая разница, объяснили наглядно.
Купить елку высотой 1−2 метра у частника стоит 10−25 рублей, 2−3 метра — 25−35 рублей, выше 3 метров — только под заказ, и стоить она будет до 70 рублей.
Такая разница в ценах зависит от качества дерева. Определяют его не только на вид — красивое дерево или некрасивое. Чем тяжелее елка, чем больше у нее веток и чем более вертикально они стоят, тем выше качество товара.
— Если вот на такую елку с тонкими ветками навесить игрушки, гирлянды, мишуру, то все эти ветки опадут и будет некрасиво, — объясняет предприниматель.
Он перекупает елки у лесхоза по их рыночной цене, но отбирает каждую — везет на продажу самые пушистые и крепкие деревья, потому и цены выше.
Елки лесхозов срублены на участках, которые планировалось очистить — то есть подвергнуть санитарной рубке. Но есть елки из питомников — они специально выращены для того, чтобы срубить их к Новому году. Так, например, растят новогодние деревья в фермерском хозяйстве «Зеленый рай» — мы о нем
У елок из «Рая» цены такие: дерево высотой до метра — 10 рублей, 1−2 метра — 15−35 рублей, 2−3 метра — 40−60 рублей. Есть и пихты Нордмана — это более пушистая и ароматная версия привычной белорусской елки. И более дорогая.
Продают и елки в кадках: деревья высотой около 1,2-1,5 метра стоят 35−45 рублей.
— В этом году продали уже, наверное, штук 20 елей в кадках. Люди, скорее всего, хотят их потом на участках высадить, — говорит продавец точки от «Зеленого рая».
Глава фермерского хозяйства Владимир Пуховский
— Ели в кадках нужно после тепла выставлять в помещение, где температура ниже, но не морозная — привыкание к холоду должно быть постепенным. До весны ее можно держать в темном сарае. Тогда дерево безболезненно перенесет пересадку, — учил директор хозяйства.
Чтобы живая елка «жила» дольше,
Где купить живую елку в Могилеве
Точки продажи живых елок определил горисполком:
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У предпринимателей цены выше в 2−3 раза, чем у лесхозов, но не просто так.
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