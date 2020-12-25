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Католики, униаты и протестанты отмечают Рождество Христово
25.12.2020 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 декабря Рождество Христово отмечают католики, униаты, протестанты. Во всех костелах страны с раннего утра идут праздничные службы.
Сегодня Рождество отмечают католики, униаты, протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви, которые живут по новоюлианскому календарю. 25 декабря государственный праздник более чем в 100 странах мира.
Расписание богослужений в костелах, которые будут идти до 9 часов вечера, можно найти на сайте
24 декабря после четырех месяцев изгнания в Минск
Трансляцию из костела Святого Симеона и Святой Елены на YouTube можно посмотреть по
Кроме того, Кондрусевич провел праздничную службу в Кафедральном костеле на площади Свободы 24 декабря, где
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Во всех костелах страны с раннего утра идут праздничные службы.
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