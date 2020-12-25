Католики, униаты и протестанты отмечают Рождество Христово

Источник материала: Tut.by

25 декабря Рождество Христово отмечают католики, униаты, протестанты. Во всех костелах страны с раннего утра идут праздничные службы.



Фото: TUT.BY

Сегодня Рождество отмечают католики, униаты, протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви, которые живут по новоюлианскому календарю. 25 декабря государственный праздник более чем в 100 странах мира.





Расписание богослужений в костелах, которые будут идти до 9 часов вечера, можно найти на сайте imsha.by .





24 декабря после четырех месяцев изгнания в Минск вернулся глава католиков Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он возглавит праздничные службы 25 декабря в костеле Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел, площадь Независимости):

11.00 — торжественная святая служба (на белорусском языке);

13.00 — торжественная святая служба (на польском языке).

Трансляцию из костела Святого Симеона и Святой Елены на YouTube можно посмотреть по ссылке .





Кроме того, Кондрусевич провел праздничную службу в Кафедральном костеле на площади Свободы 24 декабря, где рассказал , зачем ездил в Польшу и как жил там эти месяцы.



