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Как будем работать и отдыхать в новогодние праздники

25.12.2020 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начиная с 25 декабря нас ждет несколько блоков длинных выходных. Напомним, как будем работать и отдыхать в новогодние праздники.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

25 декабря является официальным выходным днем. Рождество выпало на пятницу, поэтому отдыхать будем три дня подряд (25, 26 и 27 января). С сегодняшнего дня также начались зимние каникулы в школах. Дети проведут дома больше двух недель и вернутся за парты 11 января.

На пятницу выпадает и первый день нового года, это значит, что на следующей неделе также будут длинные выходные (1, 2 и 3 января).

7 января, в четверг, православные христиане отметят Рождество. Это выходной день. Рабочий день 8 января по утвержденному ранее правительством графику переноса рабочих дней в 2021 году отработаем в субботу, 16 января. Таким образом, отдыхать будем четыре дня подряд — 7, 8, 9 и 10 января.

Как в праздничные дни будут работать столичные поликлиники и больницы, можно узнать здесь.

Поздравляем вас, дорогие читатели, с праздниками и желаем здоровья и счастья!

 
 
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Начиная с 25 декабря нас ждет несколько блоков длинных выходных.
 
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