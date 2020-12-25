|
Как будем работать и отдыхать в новогодние праздники
25.12.2020 08:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начиная с 25 декабря нас ждет несколько блоков длинных выходных. Напомним, как будем работать и отдыхать в новогодние праздники.
25 декабря является официальным выходным днем.
На пятницу выпадает и первый день нового года, это значит, что на следующей неделе также будут длинные выходные (1, 2 и 3 января).
7 января, в четверг, православные христиане отметят Рождество. Это выходной день. Рабочий день 8 января по утвержденному ранее правительством
Как в праздничные дни будут работать столичные поликлиники и больницы, можно узнать
Поздравляем вас, дорогие читатели, с праздниками и желаем здоровья и счастья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начиная с 25 декабря нас ждет несколько блоков длинных выходных.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)