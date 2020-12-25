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Лего-перформанс, клип в костеле, продление срока Северинцу. Что происходит в стране в Рождество
25.12.2020 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня католики, униаты и протестанты отмечают Рождество. Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца. Об этом сообщила в Facebook его жена Ольга Северинец. Из разных уголков Беларуси приходят фото солидарности — люди устраивают утренние и вечерние прогулки с БЧБ-флагами, собираются у себя во дворах. Наша подписчица Елена устраивает интересный перфоманс из конструктора Лего. Она прислала нам фотографии. Мы будем следить за тем, что происходит в стране 25 декабря и рассказывать вам о главных событиях.
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Сегодня католики, униаты и протестанты отмечают Рождество. Павлу Северинцу продлили срок следствия еще на два месяца. Из разных уголков Беларуси приходят фото...
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