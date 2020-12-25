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Поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово, направил Александр Лукашенко
25.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова!
Эти прекрасные зимние дни всегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия.
Христианские ценности в нашей стране давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей, создающим атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится Беларусь.
Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия.
Александр Лукашенко
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Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова! Эти прекрасные зимние дни всегда озарены ожиданием чуда. По доброй...
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