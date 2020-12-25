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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово, направил Александр Лукашенко Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова! Эти прекрасные зимние дни всегда озарены ожиданием чуда. По доброй...

Дорогие соотечественники!Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова!Эти прекрасные зимние дни всегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия.Христианские ценности в нашей стране давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей, создающим атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится Беларусь.Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду.От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия.