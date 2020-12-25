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Путешествие по стране за мир и процветание продолжают участники автопробега "За единую Беларусь"

25.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эту субботу они проедут по магистралям. Стартует акция из Минска парковка у магазина "Белмаркет" двумя колоннами. Конечной точкой станут Осиповичи, где участники автопробега возложат цветы и примут участие в реконструкции боя. Сразу после запланирована концертная программа.
В 7:30 стартует и колонна № 1, для всех желающих поздравить воспитанников детского дома в Бобруйске. По дороге они объединятся с участниками из Могилева, чтобы вместе подарить детям праздник.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В эту субботу они проедут по магистралям. Стартует акция из Минска парковка у магазина "Белмаркет" двумя колоннами. Конечной точкой станут Осиповичи, где участники...
 
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