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Путешествие по стране за мир и процветание продолжают участники автопробега "За единую Беларусь"
25.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эту субботу они проедут по магистралям. Стартует акция из Минска парковка у магазина "Белмаркет" двумя колоннами. Конечной точкой станут Осиповичи, где участники автопробега возложат цветы и примут участие в реконструкции боя. Сразу после запланирована концертная программа.
В 7:30 стартует и колонна № 1, для всех желающих поздравить воспитанников детского дома в Бобруйске. По дороге они объединятся с участниками из Могилева, чтобы вместе подарить детям праздник.
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В эту субботу они проедут по магистралям. Стартует акция из Минска парковка у магазина "Белмаркет" двумя колоннами. Конечной точкой станут Осиповичи, где участники...
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