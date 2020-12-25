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Новый детский сад - подарок к Новому году жителям микрорайона Бобруйска
25.12.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подарок к Новому году вручен жителям микрорайона Бобруйска - это новый детский сад, рассчитанный на 240 мест, с бассейном, музыкальным и спортивным залами. Общая площадь постройки - свыше 2 тысяч квадратных метров. Здесь смогут заниматься сразу 13 групп. Одна из них будет специализированной - для детей с нарушениями речи. Также бассейн оснащен специальным креслом для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Открытие детского сада стало долгожданным событием.
Праздник пришел и в детский дом семейного типа Татьяны и Николая Парфеновых
Они воспитывают 12 детей. В роли доброго волшебника выступил вице-премьер Анатолий Сивак. От Совета Министров и горисполкома вручен сертификат на холодильник, сладкие подарки, игровой инвентарь, а также поездка всей семьей в резиденцию Деда Мороза в Беловежскую пущу.
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Подарок к Новому году вручен жителям микрорайона Бобруйска - это новый детский сад, рассчитанный на 240 мест, с бассейном, музыкальным и спортивным залами. Общая...
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