Новый детский сад - подарок к Новому году жителям микрорайона Бобруйска

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Подарок к Новому году вручен жителям микрорайона Бобруйска - это новый детский сад, рассчитанный на 240 мест, с бассейном, музыкальным и спортивным залами. Общая площадь постройки - свыше 2 тысяч квадратных метров. Здесь смогут заниматься сразу 13 групп. Одна из них будет специализированной - для детей с нарушениями речи. Также бассейн оснащен специальным креслом для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Открытие детского сада стало долгожданным событием.

Праздник пришел и в детский дом семейного типа Татьяны и Николая Парфеновых

Они воспитывают 12 детей. В роли доброго волшебника выступил вице-премьер Анатолий Сивак. От Совета Министров и горисполкома вручен сертификат на холодильник, сладкие подарки, игровой инвентарь, а также поездка всей семьей в резиденцию Деда Мороза в Беловежскую пущу.