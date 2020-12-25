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В Вифлееме также праздник проходит без многочисленных паломников и иностранных туристов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Католики празднуют Рождество Христово Миллионы христиан по всему миру сегодня отмечают Рождество Христово. Традиционную праздничную мессу в соборе Святого Петра в Ватикане на этот раз начали в 19:30. Все...

Миллионы христиан по всему миру сегодня отмечают Рождество Христово. Традиционную праздничную мессу в соборе Святого Петра в Ватикане на этот раз начали в 19:30. Все из-за действующего на территории государства и Италии комендантского часа. Число присутствующих было ограничено. Все они были в масках. Кстати, стать частью мессы смогли и телезрители Белтелерадиокомпании.В своей проповеди понтифик сказал: "Рождение Иисуса всегда привносит в нашу жизнь что-то новое - то, что позволяет нам каждый год возрождаться и находить в Нем силы, необходимые для того, чтобы противостоять всем испытаниям". Обычно в Рождество Папа Римский выступает с традиционным благословением "Граду и миру". Однако на этот раз речь отменили.В сочельник местный муниципалитет обеспечил всех участников рождественской службы масками и средствами дезинфекции. Месса прошла в церкви Святой Екатерины, ее провел патриарх Иерусалима. Отметим, празднование Рождества продлится восемь дней - до 1 января.