В Беларуси «перетасовали» судейский корпус: многим продлили срок, 5 судей уволились сами

В Беларуси на судейские посты назначено более 50 судей, уволены – 19, из которых 5 ушли по собственному желанию.

Это следует из указа №487 от 24 декабря 2020 года, опубликованного на Национальном интернет-портале.

У некоторых ушедших с постов контракты вступили в действие только 2 месяца назад, но они все равно уволились.

Причины увольнения могут быть разными. Мотивация ухода не разглашается: из-за гражданской позиции, состояния здоровья или переезда.

Уход судей в отставку по собственному желанию – для Беларуси весьма нетипичное явление. Просто так уволиться нельзя, нужно ждать президентского указа о назначениях и отставках.

Кто эти люди? «Наша Нива» приводит информацию об уволенных по собственному желанию.

Алексей Бычко, Минский городской суд

Стал судьей Центрального района Минска в 2004 году. В конце 2000-х присуждал по 15 суток и молодофронтовцам, и предпринимателям, и политику Виктору Ивашкевичу.

В 2011 году судья попал под санкции Евросоюза. В 2012 пошел на повышение в Минский городской суд.

Контракт Бычко действовал до 2022 года, но он решил уйти досрочно.

Алексей Кисляк, суд Ленинского района Минска

Этот судья отработал по очередному пятилетнему контракту чуть больше года — и попросился в отставку. До дня выборов провел как минимум 15 процессов. Кисляк судил в том числе Николая Статкевича, Эдуарда Пальчиса, писателя Владимира Орлова.

Кисляк никого не отправил на сутки, но присуждал крупные штрафы. В базе сайта Zubr.cc нет ни одного политического дела, которое ему бы поручили провести после выборов.

Иван Костян, суд Центрального района Минска

Это внук экс-депутата Сергея Костяна, упорного защитника славянского единства

Иван Костян работал судьей с 2017 года. Судил многих известных деятелей оппозиции: Юрия Губаревича, Николая Козлова, Змитра Дашкевича, Нину Богинскую, Максима Винярского… Присуждал 15 суток Павлу Северинцу.

По статье 23.34 КоАП в общей сложности назначил штрафов на 60 тысяч рублей, присудил 139 суток

Татьяна Трепашко, суд Жодино

Очередной пятилетний контракт у нее начался всего два месяца назад.

В базе Zubr.cc упомянуто три политических процесса, которые вела Трепашко. Все три раза она присуждала демонстрантам по 10 базовых величин и отпускала из СИЗО.

Виталий Янюк, суд Новополоцка. Уличная активность в Новополоцке не была высокой, а в базе нет сведений о политических процессах, которые бы вел Виталий Янюк. Контракт у него начался в феврале 2020 года.

Кроме выше названных, Владимир Космач попросился в отставку с поста председателя Ганцевичского суда, но остался просто судьей.

Некоторых судей просто «переставили местами». Буфтяк Ольгу Николаевну назначили судьей на пятилетний срок и заместителем председателя суда Борисовского района, Войтко Инну Михайловну – судьей экономического суда на пятилетний срок, освободив ее от должности заместителя председателя и судьи суда Борисовского района.

Лаевского Виталия Аркадьевича освободили от должности судьи Верховного Суда Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (статья 109 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей) с последующим уведомлением о его освобождении Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.