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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вооруженные Силы Республики Беларусь на страже нашей безопасности Новогодние праздники - традиционно самые любимые и долгожданные для каждого, и все мы хотим встретить и провести их спокойно в кругу родных и друзей. Вооруженные...

Новогодние праздники - традиционно самые любимые и долгожданные для каждого, и все мы хотим встретить и провести их спокойно в кругу родных и друзей. Вооруженные Силы Республики Беларусь всегда находятся на страже нашей безопасности. Они поздравляют всех с наступающим Новым годом.