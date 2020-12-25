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Вооруженные Силы Республики Беларусь на страже нашей безопасности
25.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовогодние праздники - традиционно самые любимые и долгожданные для каждого, и все мы хотим встретить и провести их спокойно в кругу родных и друзей. Вооруженные Силы Республики Беларусь всегда находятся на страже нашей безопасности. Они поздравляют всех с наступающим Новым годом.
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Новогодние праздники - традиционно самые любимые и долгожданные для каждого, и все мы хотим встретить и провести их спокойно в кругу родных и друзей. Вооруженные...
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