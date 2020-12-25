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Сказочная программа для гостей, воспитанники Белыничской вспомогательной школы-интерната
25.12.2020 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сказочную программу с хороводами, главными героями новогодних праздников подготовили, но уже для гостей, воспитанники Белыничской вспомогательной школы-интерната. Они репетировали почти месяц - разучивали песни и стихи, чтобы удивить Деда Мороза и получить подарки. А их и в этом году немало. Сладкие наборы, игрушки, а еще книги, денежные сертификаты и бытовая техника от шефов.
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Сказочную программу с хороводами, главными героями новогодних праздников подготовили, но уже для гостей, воспитанники Белыничской вспомогательной...
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