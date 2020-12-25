Сказочная программа для гостей, воспитанники Белыничской вспомогательной школы-интерната

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Сказочную программу с хороводами, главными героями новогодних праздников подготовили, но уже для гостей, воспитанники Белыничской вспомогательной школы-интерната. Они репетировали почти месяц - разучивали песни и стихи, чтобы удивить Деда Мороза и получить подарки. А их и в этом году немало. Сладкие наборы, игрушки, а еще книги, денежные сертификаты и бытовая техника от шефов.



Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь: "Акция "Наши дети" - это действительно уникальный проект. Это своеобразный марафон добра. Который напоминает нам всем про простые человеческие истины, такие, как любовь, забота. Я уверен, что Новый год - для того, чтобы он был более удачным, необходимо начинать с добрых дел".



Волшебный марафон акции "Наши дети" пройдет по всей стране до 10 января.