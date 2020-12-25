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На ночь и утро субботы объявлен оранжевый уровень опасности
25.12.2020 14:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупреждают о гололедице в ближайшее время. На ночь и утро субботы объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
«В ночные и утренние часы 26 декабря на дорогах республики ожидается гололедица», — сообщили синоптики.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Берегите себя!
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Синоптики предупреждают о гололедице в ближайшее время. На ночь и утро субботы объявлен оранжевый уровень опасности.
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