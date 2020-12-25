Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о гололедице в ближайшее время. На ночь и утро субботы объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Алексей Смык, TUT.BY

«В ночные и утренние часы 26 декабря на дорогах республики ожидается гололедица», — сообщили синоптики.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Берегите себя!

По предварительному прогнозу , в субботу будет преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 0…-5 °С, а днем −3…+2 °С.