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На ночь и утро субботы объявлен оранжевый уровень опасности

25.12.2020 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают о гололедице в ближайшее время. На ночь и утро субботы объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

«В ночные и утренние часы 26 декабря на дорогах республики ожидается гололедица», — сообщили синоптики.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Берегите себя!

По предварительному прогнозу, в субботу будет преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 0…-5 °С, а днем −3…+2 °С.

 
 
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Синоптики предупреждают о гололедице в ближайшее время. На ночь и утро субботы объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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