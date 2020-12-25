Лукашенко призвал не губить выстроенную в республике систему

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Белорусская система будет востребована во всем мире, сказал глава государства во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

По словам Александра Лукашенко, что за последние три года было сделано так много, что заметно преобразились многие небольшие населенные пункты. Правда, на этом останавливаться с завершением трехлетки "Малой родины" нельзя.

Босиком походи по земле

"Не забывайте о малой родине, это очень важно", - призвал белорусский лидер. При этом он пообещал, что благоустраивать маленькие населенные пункты в нашей стране продолжат и впредь. Власти не оставили большие деревни и не забросили даже неперспективные хутора.

"По крайней мере от Минска до агрогородков мы дошли. Сейчас надо закончить ремонт дорог к агрогородкам. Это мы за пятилетку точно сделаем, чтобы двухполосные нормальные дороги были", - сказал Александра Лукашенко.

После призвал белорусов покупать пустующие в деревнях дома, чтобы была возможность вместе с детьми в выходные дни по земле походить.

"Многие говорят: босиком походи по земле, по траве - и вся дурная энергия уходит в землю", - считает глава государства.

Выстраданная за четверть века система

По мнению белорусского лидера, в республике в свое время приняли верное решение о том, что землю нельзя приобретать в частную собственность.

При этом он напомнил, что за это решение его подвергали критике, потому что не разрешил продавать землю, но если бы это было разрешено, "то в этом году голодали бы.

"А так, у нас самый урожайный год, и белорусскими продуктами мы будем обеспечены полностью", - особо отметил Александр Лукашенко.

"Не надо губить нашу систему. Мы ее выстрадали, выработали за четверть века - хорошую, нормальную систему, и она будет востребована во всем мире", - цитирует главу государства БелТА .