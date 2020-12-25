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«Я готов умереть, но не сдаться». Объявившему голодовку Игорю Лосику продлили срок заключения под стражей

25.12.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику продлили срок заключения под стражей на три месяца — до 25 марта 2021 года. Об этом его жена Дарья сообщила в своем аккаунте в Instagram. При этом с 15 декабря Игорь Лосик держит голодовку и прекращать ее не планирует.


Фото: Instagram @finka1991

Как сообщает Дарья Лосик, в ближайшее время защита Игоря подаст жалобу на продление сроков содержания под стражей. Останавливать голодовку он не намерен. Также в своем посте Дарья цитирует слова мужа:

— Спасибо за «подарок» к Рождеству. Но мне все равно. Я знаю, что я ни в чем не виноват, мне не в чем признаваться. Это знают все вокруг, в том числе и люди, контролирующие мое уголовное дело. Но еще раз повторяюсь, все действия следователей и прокуроров по продолжению репрессий в отношении меня и моей семьи не повлияют на мое решение. После угроз моей семье отступать мне уже некуда. Я готов умереть, но не сдаться, готов долго мучиться, но ломаться я не собираюсь. Хоть мое тело заперто в темнице, моя душа свободна и находится с семьей. Я до последнего вздоха буду их любить.

С июня Игорь Лосик находится под стражей. Он проходит обвиняемым по уголовному делу по статье 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Срок содержания под стражей по этой статье может составлять до полугода, этот срок истекает 25 декабря. Но 15 декабря Игорю Лосику предъявили новое обвинение по статье 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в части 2 статьи 293 (Участие в массовых беспорядках). После этого срок содержания под стражей может быть продлен. В знак протеста Игорь Лосик объявил голодовку. Сначала к нему присоединилась и его жена Дарья, но несколько дней спустя она приостановила голодовку.

 
 
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В ближайшее время защита будет подавать жалобу на продление сроков заключения.
 
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