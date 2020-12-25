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Празднование Рождества Христова будет длиться всю ближайшую неделю
25.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздничные службы сегодня продолжаются и в храмах по всей Беларуси. Верующие семьями идут в костелы, чтобы помолиться о мире и любви. В связи со сложной эпидситуацией христиан просят придерживаться мер предосторожности - держать дистанцию и соблюдать масочный режим. Людей пожилых или с признаками простуды призывают молиться дома или с помощью онлайн-имши.
Католики - вторая по величине конфессия в Беларуси - более полутора миллиона верующих
Празднование Рождества Христова будет длиться всю ближайшую неделю.
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Праздничные службы сегодня продолжаются и в храмах по всей Беларуси. Верующие семьями идут в костелы, чтобы помолиться о мире и любви. В связи со сложной...
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