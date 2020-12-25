Несколько серьезных ДТП произошло в Беларуси

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Смертельное ДТП

Накануне на трассе Минск Витебск маршрутка вылетела в кювет. По информации ГАИ, около 19 часов 70-летний водитель на внедорожнике выезжал с обочины и не уступил дорогу маршрутному такси. В результате столкновения микроавтобус, в котором находилось 19 человек, вылетел в кювет. Убедившись, что в маршрутке никто не пострадал, владелец "киа" шел к своей машине. В этот момент его сбил "форд". От полученных травм мужчина скончался на месте. В обстоятельствах ДТП разбирается ГАИ и следователи.





Лобовое столкновение



Еще одна серьезная авария возле Мостов. пьяный водитель совершил лобовое столкновение - 4 человека в больнице. По информации ГАИ, 45-летний водитель на "крайслере", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "дачия", в которой ехала семья из Скиделя. После аварии в больницу госпитализировали водителя и двух пассажиров "дачии", а также 50-летнего пассажира минивена. Единственный, кто в аварии серьезных травм не получил, - водитель "крайслера". По результатам медосвидетельствования, он был пьян - 1,8 промилле алкоголя. Известно, что в 2018 году он уже был судим за аналогичное преступление и отбывал наказание.