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Несколько серьезных ДТП произошло в Беларуси
25.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Смертельное ДТП
Накануне на трассе Минск - Витебск маршрутка вылетела в кювет. По информации ГАИ, около 19 часов 70-летний водитель на внедорожнике выезжал с обочины и не уступил дорогу маршрутному такси. В результате столкновения микроавтобус, в котором находилось 19 человек, вылетел в кювет. Убедившись, что в маршрутке никто не пострадал, владелец "киа" шел к своей машине. В этот момент его сбил "форд". От полученных травм мужчина скончался на месте. В обстоятельствах ДТП разбирается ГАИ и следователи.
Лобовое столкновение
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