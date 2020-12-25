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К поздравлениям подключилось и Министерства обороны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благодаря акции "Наши дети" несколько тысяч подарков разлетелось по всей стране Представители министерств и бизнеса отложили документы и совещания на несколько часов, чтобы привезти праздник в реабилитационные центры и детские дома. Кстати,...

Представители министерств и бизнеса отложили документы и совещания на несколько часов, чтобы привезти праздник в реабилитационные центры и детские дома. Кстати, многие спектакли и концерты готовят сами дети! В поддержку их активности - новые детские площадки, техника и килограммы конфет. Например, Госкомимущество оставило сладкую посылку под елкой столичной школы для детей с нарушением слуха. Все вместе прошли рождественский квест.Онлайн-открытку от ведомства отправили в Оршанский район. Структура уже 12 лет опекает Андреевский детский дом. В этот раз поздравили друг друга дистанционно - по видеосвязи, но курьером - обязательная доставка сладостей.