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Благодаря акции "Наши дети" несколько тысяч подарков разлетелось по всей стране
25.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредставители министерств и бизнеса отложили документы и совещания на несколько часов, чтобы привезти праздник в реабилитационные центры и детские дома. Кстати, многие спектакли и концерты готовят сами дети! В поддержку их активности - новые детские площадки, техника и килограммы конфет. Например, Госкомимущество оставило сладкую посылку под елкой столичной школы для детей с нарушением слуха. Все вместе прошли рождественский квест.
К поздравлениям подключилось и Министерства обороныОнлайн-открытку от ведомства отправили в Оршанский район. Структура уже 12 лет опекает Андреевский детский дом. В этот раз поздравили друг друга дистанционно - по видеосвязи, но курьером - обязательная доставка сладостей.
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Представители министерств и бизнеса отложили документы и совещания на несколько часов, чтобы привезти праздник в реабилитационные центры и детские дома. Кстати,...
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