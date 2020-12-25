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Благодаря акции "Наши дети" несколько тысяч подарков разлетелось по всей стране

25.12.2020 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Представители министерств и бизнеса отложили документы и совещания на несколько часов, чтобы привезти праздник в реабилитационные центры и детские дома. Кстати, многие спектакли и концерты готовят сами дети! В поддержку их активности - новые детские площадки, техника и килограммы конфет. Например, Госкомимущество оставило сладкую посылку под елкой столичной школы для детей с нарушением слуха. Все вместе прошли рождественский квест. 

К поздравлениям подключилось и Министерства обороны

Онлайн-открытку от ведомства отправили в Оршанский район. Структура уже 12 лет опекает Андреевский детский дом. В этот раз поздравили друг друга дистанционно - по видеосвязи, но курьером - обязательная доставка сладостей.

 
 
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Представители министерств и бизнеса отложили документы и совещания на несколько часов, чтобы привезти праздник в реабилитационные центры и детские дома. Кстати,...
 
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