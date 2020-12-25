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«Ну, а он - чем он для нас сейчас опасен?» Лукашенко рассказал, почему решил вернуть Кондрусевича

25.12.2020 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что возвращение митрополита Кондрусевича — это не игра в политику. Решение заранее он не принимал, а прислушался к просьбе папы римского, прочитав его письмо, которое привез спецпосланник папы архиепископ Клаудио Гуджеротти.


Фото: president.gov.by

Лукашенко заявил, что он сторонник «искренней, честной и открытой политики», хотя его многие за это критикуют: «Александр Григорьевич, зачем вы душу раскрываете, в нее же плюнут все равно». Получив письмо от папы римского, «мелким шрифтом, на двух листах», он его сразу прочел. Один из вопросов там был — вернуть на Рождество Кондрусевича.

— У меня не было решения, когда он мне сказал о Кондрусевиче, я честно ему признался (Гуджеротти), но учитывая прочитанное — просьбу папы римского, сказал, что мы подумаем. То есть у меня не было готового решения, это не игра в политику.

Лукашенко рассказал, что поручил МИД и правительству выработать и доложить позицию по этому вопросу.

— Позиция была такова, что надо было, чтобы он вернулся на эти католические праздники в Беларусь. Но я подумал потом и о людях. Знаете, католики они люди особые, но они ж никогда нам никаких проблем нам не создавали. И подумал, что наверное, это будет какой-то небольшой плюс для этих католиков и они нормально это оценят. Ну, а он — чем он для нас сейчас опасен? Никакой опасности для нас не представляет.

Лукашенко еще раз посоветовал не слушать тех, кто будет говорить, что в этих его действиях есть политический расчет, что он «кого-то там переиграл, папа римский сейчас за Беларусь будет».

— Мы этими категориями, я — не рассуждал, понимая и так, что папа римский честный и порядочный человек. Но политических игр не было — это я клянусь, — рассказал Лукашенко врачам, посещая детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич вернулся в Беларусь 24 декабря после четырех месяцев изгнания. 31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным. Лукашенко несколько раз обвинял Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

Сам Кондрусевич на первой после возвращения пресс-конференции заявил, что никогда не выступал против своей страны.

— Сегодня, когда я переезжал границу, я попросил водителя остановиться, стал на колени, поблагодарил Бога за возвращение, поцеловал землю (плачет). Это моя земля! Я вырос здесь! И никогда я не выступал против Беларуси, всегда охранял ее интересы и буду делать это дальше, — сказал Кондрусевич.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко заявил, что возвращение митрополита Кондрусевича - это не игра в политику. Решение заранее он не принимал, а прислушался к просьбе папы...
 
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