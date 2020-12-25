Жировки потяжелеют уже с 1 января: что изменится

В 2021 году стоимость коммунальных услуг в Беларуси вновь будет повышена в два этапа. Первое и основное повышение ожидается уже в первый день нового года.

Согласно данным Министерства финансов из показателей основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021−2023 годы, рост тарифов не должен превысить пять долларов в эквиваленте в расчете для типовой двухкомнатной квартиры.

Уже 24 декабря Александр Лукашенко подписал указ № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год».

Таким образом, с 1 января на 4,2 доллара в эквиваленте подорожают следующие услуги: техническое обслуживание и капитальный ремонт жилых домов, газо-, электро- и водоснабжение, водоотведение; услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, а также - размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня, в свою очередь, на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Планируется, что по итогам 2020 года население будет возмещать около 83,2% затрат на оказание ЖКУ.