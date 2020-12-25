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Жировки потяжелеют уже с 1 января: что изменится

25.12.2020 17:53 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В 2021 году стоимость коммунальных услуг в Беларуси вновь будет повышена в два этапа. Первое  и основное повышение ожидается уже в первый день нового года.

Согласно данным Министерства финансов из показателей основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021−2023 годы, рост тарифов не должен превысить пять долларов в эквиваленте в расчете для типовой двухкомнатной квартиры.

Уже 24 декабря Александр Лукашенко подписал указ № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год».

Таким образом, с 1 января на 4,2 доллара в эквиваленте подорожают следующие услуги: техническое обслуживание и капитальный ремонт жилых домов, газо-, электро- и водоснабжение, водоотведение; услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, а также - размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня, в свою очередь, на 0,8 доллара вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Планируется, что по итогам 2020 года население будет возмещать около 83,2% затрат на оказание ЖКУ.

В конце 2019 года власти сообщали, что ежегодно доводят снижение затрат на ЖКУ не менее, чем на 5%, что позволяет практически по всем видам услуг выйти на их себестоимость. Исключение составляют отопление и горячее водоснабжение. В 2019 году население на 100% возмещало все остальные виды ЖКУ. 

 

 
 
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В 2021 году стоимость коммунальных услуг в Беларуси вновь будет повышена в два этапа. Первое  и основное повышение ожидается уже в первый день нового года.
 
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