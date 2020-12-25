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Журналиста, задержанного, предположительно, из-за репоста оскорбления Лукашенко, перевели под домашний арест

25.12.2020 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналиста портала «Першы Рэгiён» Сергея Гордиевича, задержанного 22 декабря, отправили под домашний арест. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).


Фото: «Першы Рэгіён»

Сейчас Сергей Гордиевич находится в Дрогичине. Информация о его переводе под домашний арест появилась 25 декабря после того, как истекли 72 часа с момента задержания.

Сергей Гордиевич был задержан 22 декабря. Как объяснил следователь его жене Светлане, задержание было связано с делом об оскорблении, по которому проводится проверка. Судя по всему, речь идет о репосте в группе в вайбере некоего сообщения блогера Василия Телогрейкина. Проверка устанавливает, содержится ли в нем оскорбление Александра Лукашенко. Ранее Сергея Гордиевича уже вызывали на опрос в Следственный комитет Дрогичина по этому делу.

По информации БАЖ, 24 декабря редактора сайта «Першы Рэгiён» Павла Дайлида вызвали для опроса в Ивацевичский РОВД. В это время кто-то воспользовался его смартфоном, оставленным в камере хранения в отделении милиции, и удалил ту самую группу в вайбере.

 
 
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Об этом стало известно после того, как истекли 72 часа с момента его задержания.
 
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