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Лукашенко рассказал о «террористической группе», которая «тоннами везла оружие из Украины»
25.12.2020 19:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посещая 25 декабря Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска Александр Лукашенко рассказал подробности о задержании Николая Автуховича и похвалил спецслужбы, сообщает пресс-служба.
— Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну надо, разбирайтесь с ним… Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…
По словам Лукашенко, группа Автуховича «готовила теракты по всей стране, и уже начали осуществлять».
— На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали, — сказал Лукашенко.
Он заверил, что вопрос пресечения подобной противоправной деятельности держится на жестком контроле:
— Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках. — Прим. ред.) есть, оттуда (из-за границы. — Прим. ред.) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно: границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле.
О
Сначала уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура
Расследованием занялось управление КГБ по Гродненской области.
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«И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря,...
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