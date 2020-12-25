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Лукашенко рассказал о «террористической группе», которая «тоннами везла оружие из Украины»

25.12.2020 19:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посещая 25 декабря Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска Александр Лукашенко рассказал подробности о задержании Николая Автуховича и похвалил спецслужбы, сообщает пресс-служба.


— Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну надо, разбирайтесь с ним… Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…

По словам Лукашенко, группа Автуховича «готовила теракты по всей стране, и уже начали осуществлять».

— На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали, — сказал Лукашенко.

Он заверил, что вопрос пресечения подобной противоправной деятельности держится на жестком контроле:

— Есть несколько группировочек еще. Своих два-три (человека в этих группировках. — Прим. ред.) есть, оттуда (из-за границы. — Прим. ред.) присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно: границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле.

О задержании группы людей, в том числе и Николая Автуховича, по госТВ рассказали вечером 8 декабря. В сюжете утверждалось, за поджогами дома милиционера в Волковыске и подрывом автомобиля сотрудника милиции в Гродно стоит группировка, которой руководил волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Среди задержанных также Сергей, Любовь и Павел Резанович, Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мелькер.

Сначала уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 «Акт терроризма».

Расследованием занялось управление КГБ по Гродненской области.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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