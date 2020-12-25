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Католики - вторая по численности конфессия в Беларуси. Потому ежегодно 25 декабря не просто выходной день, но еще и долгожданное христианское событие для верующих. Со светлым праздником белорусов поздравил президент.

Поздравление президента с Рождеством Христовым

"Эти прекрасные зимние дни навсегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия. Христианские ценности в Беларуси давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей, создающим атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится страна. Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду", - говорится в поздравлении.



Накануне во всех храмах Беларуси провели рождественские мессы. Кульминационный момент - появление Христа в вертепе. Вифлеемского чуда ожидали не только в храмах, но и онлайн. В этом году людям пожилым и с признаками ОРВИ позволено молиться дома.



Как проходили богослужения в костелах, и с какими эмоциями белорусы встретили этот праздник, в репортаже нашего корреспондента Лидии Заблоцкой (видео).