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Накануне во всех храмах Беларуси провели рождественские мессы
25.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Католики - вторая по численности конфессия в Беларуси. Потому ежегодно 25 декабря не просто выходной день, но еще и долгожданное христианское событие для верующих. Со светлым праздником белорусов поздравил президент.
Поздравление президента с Рождеством Христовым
"Эти прекрасные зимние дни навсегда озарены ожиданием чуда. По доброй многовековой традиции верующие переосмысливают свою жизнь, учатся прощать, помогают нуждающимся, открывают сердца для истинной любви, мудрости и милосердия. Христианские ценности в Беларуси давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей, создающим атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится страна. Пусть и сегодня свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду", - говорится в поздравлении.
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Католики - вторая по численности конфессия в Беларуси. Потому ежегодно 25 декабря не просто выходной день, но еще и долгожданное христианское событие для верующих....
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