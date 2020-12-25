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Ответственность за разглашение персональных данных в сети

25.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Закон о запрете разглашать данные сотрудников правоохранительных органов, военных и их семей, который приняла Госдума, очень своевременный. Мы видим, что происходит в Беларуси, и к каким последствиям это приводит. Поэтому, каждый, кто занимается сливом персональных данных людей в сеть, должен отвечать перед законом. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский журналист, телеведущий, кандидат политических наук, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.


Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций: "В данном случае мы отталкивались от белорусского опыта. Посмотрев, какая вакханалия происходила и до сих пор происходит в республике, я рад, что наши депутаты отреагировали оперативно и сработали на упреждение. Законодательства, и белорусское в том числе, и наше, до недавних пор было абсолютно лояльно к всевозможным сливам. Больше того, я выступаю за прекращение анонимности в сети. Потому что фейки, вбросы, слухи, грязь и вот такие сливы персональных данных идут с анонимных аккаунтов и ни один человек не может чувствовать себя защищенным, и не только правоохранители. Журналисты, ученые, кто угодно. Если завтра какая-то группа решит, что вы им неприятны, они могут выложить любую информацию о вас, вот адрес такого-то Иван Ивановича, давайте придем все вместе, сожжем, разгромим и уничтожим. Это абсолютно неприемлемо, и люди, которые организуют и распространяют это, должны понимать, что за это будет ответственность".

 
 
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Закон о запрете разглашать данные сотрудников правоохранительных органов, военных и их семей, который приняла Госдума, очень своевременный. Мы видим, что...
 
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