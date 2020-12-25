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Променял высокооплачиваемую работу на роль иждивенца, наивно ожидающего помощи от фондов
25.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Следующая история очередного змагара, который променял высокооплачиваемую работу на роль иждивенца, живущего с семьей и тремя детьми и наивно ожидающего помощи от фондов в надежде, что про него не забудут.
Накануне в Солигорске один из участников так называемого стачкома Беларуськалия вышел на центральную площадь с плакатом. Сам мужчина пояснил, что дожидался пока задержат. Только вот получилась ли акция? Вопрос риторический (видео).
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Следующая история очередного змагара, который променял высокооплачиваемую работу на роль иждивенца, живущего с семьей и тремя детьми и наивно ожидающего помощи...
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