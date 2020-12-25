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Под занавес уходящего года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Важнейшим событием, с которого начнется 2021-й станет Всебелорусское народное собрание, на котором будет решаться, каким путем страна будет развиваться дальше. На данный момент рассмотрено более 10 тысяч предложений от граждан и общественных организаций. Предложения поступают абсолютно разные. Например, закрепить на конституционном уровне ценности национального суверенитета, территориальную целостность и независимость страны, предложения касаются и защиты исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, информационной и экологической безопасности. О проблемах, которые волнуют общество, и Всебелорусском народном собрании, как инструменте, объединяющем каждого неравнодушного к нашей судьбе - говорим с экспертом - сопредседателем Гражданской инициативы "Союз" Сергеем Лущом (видео).