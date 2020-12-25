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Развенчиваем фейки

25.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти дни посещение больниц в рабочем графике президента значится очень часто. Глава государства вникает во все вопросы, связанные с оказанием реальной помощи, помогает и поддерживает как может и чем может: и на государственном уровне, и лично от себя, по-человечески.

И тем несуразнее наблюдать, как некоторые телеграм-чаты и недоСМИ, неспособные помочь ничем, в бессильной злобе пытаются все перевернуть с ног на голову, распространяя фейки, которые ничего общего с реальной картиной не имеют.

И вот сегодня не успел президент уехать из детской больницы, как появился очередной лжевброс. Некоторые деструктивные телеграм-каналы якобы узрели подставные лица. Ладно, привыкли врать про президента, но дети?! Ничего святого. Наверное у тех, кто распространяет эту наглую ложь, нет своих собственных детей. И они просто не могут понять, какое это горе для матери, для родных, когда твой ребенок болеет. Тем более речь идет о малышах с ковидом и пневмонией одновременно.

Напомним, нечто подобное уже было, когда президент посещал 6-ю больницу Минска. Мол, один из пациентов - главврач из Могилева. Когда мы связались с медиком, тот очень удивился такой телепортации. Как говорится, если информации нет, то ее надо придумать. Мы задали вопрос главврачу детской инфекционной больницы. И вот что нам ответили.

Марина Соколова, главврач детской инфекционной клинической больницы г. Минска (видео).



 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В эти дни посещение больниц в рабочем графике президента значится очень часто. Глава государства вникает во все вопросы, связанные с оказанием реальной помощи,...
 
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