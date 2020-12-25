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Белорусские военные получили спецзадание: поздравить жителей страны с Рождеством и Новым годом
25.12.2020 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы исполнить все самые сокровенные желания ребятни Деду Морозу просто не обойтись без помощников.
Белорусские военные получили новое спецзадание. Поздравить жителей страны с Рождеством и Новым годом. Задача номер 1 - обеспечить их проведение - так как мы все привыкли мирно, достойно, спокойно и весело в кругу близких и родных.
А так как приказы не обсуждаются, Деды Морозы уже отправились выполнять свой долг.
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Чтобы исполнить все самые сокровенные желания ребятни Деду Морозу просто не обойтись без помощников. Белорусские военные получили новое спецзадание. Поздравить...
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