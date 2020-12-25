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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские военные получили спецзадание: поздравить жителей страны с Рождеством и Новым годом Чтобы исполнить все самые сокровенные желания ребятни Деду Морозу просто не обойтись без помощников. Белорусские военные получили новое спецзадание. Поздравить...

Чтобы исполнить все самые сокровенные желания ребятни Деду Морозу просто не обойтись без помощников.Белорусские военные получили новое спецзадание. Поздравить жителей страны с Рождеством и Новым годом. Задача номер 1 - обеспечить их проведение - так как мы все привыкли мирно, достойно, спокойно и весело в кругу близких и родных.А так как приказы не обсуждаются, Деды Морозы уже отправились выполнять свой долг.