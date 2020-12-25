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Президент о возвращении Тадеуша Кондрусевича в Беларусь: политических игр не было
26.12.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На страже здоровья медики и в будни, и выходные, и в праздники. Президент, общаясь с врачами, не преминет поздравить с Рождеством тех из них, кто отмечает этот день вместе со всем католическим миром. Светлыми помыслами, чувствами любви и добра в эти праздничные дни наполнены сердца каждого белоруса.
Президент о возвращении Тадеуша Кондрусевича в Беларусь
Накануне в страну акурат к рождественским службам вернулся глава католической церкви Тадеуш Кондрусевич. Этому решению предшествовал визит в Беларусь спецпосланника Папы Римского Клаудио Гуджеротти. Архиепископ лично встречался с президентом. Как ранее сообщал МИД Беларуси, Гуджеротти передал президенту письмо от понтифика с просьбой найти решение сложившейся ситуации. На эту тему вопрос от журналистов.
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На страже здоровья медики и в будни, и выходные, и в праздники. Президент, общаясь с врачами, не преминет поздравить с Рождеством тех из них, кто отмечает этот день...
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