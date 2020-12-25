Лукашенко снова нашел террористов, везущих тонны оружия из Украины в Беларусь

Александр Лукашенко 25 декабря посетил детскую инфекционную больницу и внезапно заговорил о некоей террористической группе, которая, по его словам, «тоннами везла оружие из Украины». Отметим, что во главе так называемой банды, по информации Лукашенко, стоит небезызвестны Николай Автухович.

Опять оружие из Украины и подготовка к терактам

Лукашенко, рассказывая о задержании Автуховича и других людей, упомянул, что ими в Беларуси ввозилось оружие. Его рассказ, определенно, наводит на некоторые воспоминания.

«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну надо, разбирайтесь с ним… Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…», - эмоционально рассказал Лукашенко, заявив, что Автухович готовил теракты по всей стране, а кроме его группировки, сейчас Беларуси действует еще пара, которым помогают из-за границы (конечно, из Польши и Литвы, хотя это и трудно, так как границы закрыты, а также из Украины, с которой тоже закрыты границы).

Напомним, что у Беларуси уже были весьма неоднозначные истории с перебросом оружия из-за границы, из Украины - в частности. Так, в 2017 году пограничники сообщили о прорывавшемся через границу Украины и Беларуси джипе, нашпигованном оружием. Ситуация вышла странная, так как украинские пограничники сразу же сообщили: такой автомобиль границу и вовсе не пересекал. Белорусские пограничники после переговоров с украинскими коллегами отказались от утверждений, что внедорожник въехал в нашу страну из Украины, а впоследствии про это дело просто забыли, хотя изначально речь шла про то, что один из людей, находящихся в машине, якобы сбежал. Стоит отметить, что «прорыв» на границе случился в разгар протестов против декрета о тунеядцах.

В 2018 году Лукашенко заявлял , что из Украины в Беларусь потоком идет оружие. Однако и эта информация не нашла подтверждения: ее аргументировано опровергла украинская сторона.

Кто такой Николай Автухович

Николай Автухович - личность в своем роде легендарная. Бизнесмен из Волковыска является одним из самых непримиримых борцов за свободу в Беларуси, за что неоднократно был задержан, не раз отсидел в тюрьме, держал там сухую голодовку, признавался узником совести. Автухович - ветеран афганской войны, начал бизнес в 90-ые, много делал для родного Волковыска. В 2004 году Автухович решил баллотироваться в парламент, но проиграл. После этого начал борьбу с коррупцией, жаловался на чиновников в госорганы. Тогда же объявил первую голодовку, чтобы привлечь внимание чиновников к проблемам в городе.

В итоге Автуховича задерживают за неуплату налогов в особо крупном размере. В СИЗО он начинает головку, которая длилась более семидесяти дней. Его перевели под домашний арест, а в день суда в 2006 году ему удалось сбежать из-под стражи. Поймали бизнесмена и активиста через два месяца и приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Однако ему удалось выйти в 2008 году. Но уже через год Автуховича снова задержали, и на этот раз обвинили в подготовке теракта (но сперва - в порче имущества). Отметим, что тогда правозащитная организация "Международная амнистия" заявила , что не рассматривает активистов предпринимательского движения из Волковыска Николая Автуховича, а также задержанных вмете с ним Юрия Леонова и Владимира Осипенко, как политических заключенных. Поговаривали, что Автуховича правозащитники и международное сообщаество считало слишком радикальным, а значит - сомневалось, надо ли признавать политузником.

Правоохранители тогда сообщали, что Автухович, дескать, готовил покушения на заместителя министра по налогам и сборам Василия Каменко и председателя Гродненского облисполкома Владимира Савченко, а также совершил поджоги имущества начальника Волковысского РУВД Кацубы и налогового инспектора Мандика. Но доказать вину Автуховича не смогли, хотя и осудили его на пять лет за найденные дома патроны. Автухович вышел на волю в 2014 году, а до этого, находясь в тюрьме, он вскрыл себе живот в знак протеста.

И вот, в 2020 году Николай Автухович задержан. Причем не один, а с группой людей, в числе которых - также Сергей, Любовь и Павел Резанович (семья из Бреста, у которых в последнее время гостил Автухович), Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мелькер.

По данным следствия, эта группа подожгла дом милиционера в Волковыска, а также подожгла авто милиционера из Гродно. Изначально уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом», но позже Генпрокуратура переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 «Акт терроризма» (наказание по ней - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет).

Дело расследует КГБ.