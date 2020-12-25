В гостях у Деда Мороза

Источник материала: БT

Кстати, чем меньше времени остается до Нового года, тем больше гостей принимают в Беловежской пуще. Туристов Дед Мороз встречает на крыльце своей резиденции. А Снегурочка проводит экскурсию по владениям. В этом году в поместье прислали тысячи писем. Некоторые послания пришли из-за океана.

Какие желания просят исполнить волшебника, и что не показывают туристам? В гостях у сказки побывала Мария Тройнич.

Для туристов эти двери обычно закрыты: в дом Деда Мороза разрешают заглянуть крайне редко - и то только детям, которые очень хорошо себя вели. В сказочных хоромах почти все сделано вручную. Деревянная мебель украшена искусной резьбой народных мастеров. Но больше всего сувениров, которые дети привозят Деду Морозу.

Второй этаж резиденции занимает личное пространство Деда Мороза. Здесь находятся спальня и гардеробная. Туристов сюда не пускают. Но для нашей съемочной группы сделали исключение.

Отдельное место в доме отведено для гардероба сказочного волшебника. Шубы, расшитые золотом и кристаллами, бархатные кафтаны - такому выбору нарядов даже звезды позавидуют. Одних только волшебных сапог у Деда Мороза семь пар.

Дед Мороз: "Здесь у меня и летние костюмы, и зимние костюмы - я всегда их меняю. На весну один костюм, на лето - другой. Чтобы жарко не было. Вот изо льна рубашка. А зимой уже ношу шубку и валенки теплые".

На большой кровати целых семь подушек. По словам Деда Мороза, у каждой из них свое назначение.

Дед Мороз: "В каждой подушке заложено определенное количество снов. Вот когда у меня много времени поспать, я сплю на самой большой подушке. Редко это, правда, бывает. А когда мало времени, то сплю на самой маленькой подушечке. Там всего один сон".

Тысячи писем получил Дед Мороз этой зимой

На отдых сейчас времени почти не остается: чем ближе Новый год - тем больше приезжает гостей. Особенно многолюдно в поместье становится на выходных. Экскурсионные группы идут с утра до вечера. А еще волшебнику нужно успеть ответить на письма. В этом году послания Деду Морозу пришли из разных уголков Беларуси, Польши, Франции и даже Китая. По словам волшебника, без внимания не остается ни одно письмо. Но больше всего запоминаются самые трогательные.

Дед Мороз: "Самое необычное письмо в этом году получил письмо из Борисова. От мальчика Саши. Он написал: "Дедушка Мороз, мне не нужно подарков, я очень хочу, чтобы мама выздоровела". Конечно, Дедушка Мороз поспешил связаться с мамой. Оказалось, она просто простыла и лежит дома болеет".

Отвечать на письма Деду Морозу помогает Снегурочка. Она живет в отдельном тереме. Здесь находятся подарки от детей, а еще молодильное зеркало.

Удивлять гостей поместье будет до самых праздников. Чтобы загадать свое заветное желание и рассказать о нем Деду Морозу лично время еще есть.