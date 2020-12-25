ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Паралимпиец Талай инициировал автопробег от Бреста до Владивостока

26.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Сегодня состоялась встреча Дмитрия Мезенцева с мастером спорта по плаванию, членом Паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексеем Талаем, сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Посол РФ помог мальчику из детдома вернуться к родным в Беларуси

Российский посол обсудил с известным белорусским спортсменом идеи возможных совместных проектов, направленных на укрепление братских связей России и Беларуси.

"Одним из таких проектов могло бы стать трансконтинентальное путешествие на поезде или автопробег от Бреста до Владивостока. Общественно-патриотический маршрут можно было бы организовать весной-летом 2021 года, если позволит эпидемиологическая обстановка", – отметили в посольстве.

Дмитрий Мезенцев сказал, что "заинтересованные министерства и ведомства России и Беларуси, еще в преддверии 75-летия Великой Победы, договорились организовать путешествие на поезде по маршруту Брест – Владивосток".

© Photo : пресс-служба Посольства России
Встреча посла России Дмитрия Мезенцева с мастером спорта по плаванию, членом Паралимпийской сборной Беларуси Алексеем Талаем

"Замысел был такой, что десятки-десятки молодых белорусов и россиян вместе – единым поездом, единой командой – побывают более чем в 20 крупнейших областных центрах и городах России и Беларуси", – напомнил дипломат.

В свою очередь Алексей Талай рассказал, что "у нас родилась такая мечта – провести автопробег "За единое Отечество" от Бреста до Владивостока. Сегодня мы обсуждаем формат".

"Мы должны показать всему миру наше единение. Мы должны объяснить нашим детям, молодежи, да и просто тем гражданам, которые не знают о том, что сегодня существует Союзное государство России и Беларуси, сказать о тех интеграционных процессах, которые здесь происходят, о тех плюсах огромных, бонусах, которые имеют граждане Союзного государства", – подчеркнул он.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитый белорусский спортсмен таким образом хочет донести до граждан Беларуси и России, какие ценности и преимущества дает им Союзное государство.
 
Новости дня
Новости общества
 
В гостях у Деда Мороза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика