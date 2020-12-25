Паралимпиец Талай инициировал автопробег от Бреста до Владивостока

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Сегодня состоялась встреча Дмитрия Мезенцева с мастером спорта по плаванию, членом Паралимпийской сборной Республики Беларусь Алексеем Талаем, сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии.

Российский посол обсудил с известным белорусским спортсменом идеи возможных совместных проектов, направленных на укрепление братских связей России и Беларуси.

"Одним из таких проектов могло бы стать трансконтинентальное путешествие на поезде или автопробег от Бреста до Владивостока. Общественно-патриотический маршрут можно было бы организовать весной-летом 2021 года, если позволит эпидемиологическая обстановка", – отметили в посольстве.

Дмитрий Мезенцев сказал, что "заинтересованные министерства и ведомства России и Беларуси, еще в преддверии 75-летия Великой Победы, договорились организовать путешествие на поезде по маршруту Брест – Владивосток".

© Photo : пресс-служба Посольства России Встреча посла России Дмитрия Мезенцева с мастером спорта по плаванию, членом Паралимпийской сборной Беларуси Алексеем Талаем

"Замысел был такой, что десятки-десятки молодых белорусов и россиян вместе – единым поездом, единой командой – побывают более чем в 20 крупнейших областных центрах и городах России и Беларуси", – напомнил дипломат.

В свою очередь Алексей Талай рассказал, что "у нас родилась такая мечта – провести автопробег "За единое Отечество" от Бреста до Владивостока. Сегодня мы обсуждаем формат".

"Мы должны показать всему миру наше единение. Мы должны объяснить нашим детям, молодежи, да и просто тем гражданам, которые не знают о том, что сегодня существует Союзное государство России и Беларуси, сказать о тех интеграционных процессах, которые здесь происходят, о тех плюсах огромных, бонусах, которые имеют граждане Союзного государства", – подчеркнул он.