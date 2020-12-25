Посол РФ помог мальчику из детдома вернуться к родным в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Посол России Дмитрий Мезенцев помог Сергею Киселеву вернуться из российского детдома в белорусскую семью, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

В сюжете рассказали, что Сергею Киселеву, несмотря на юный возраст, уже довелось многое пережить. Однажды с мамой он приехал в гости к дедушке и его семье, а потом мама исчезла.

"Сережу определили в детский дом семейного типа, но белорусские родственники не смогли остаться равнодушными", – рассказали в передаче.

В детдоме всем тяжело

Татьяна Лэ вспоминает, что, когда мальчик приезжал к ним погулять в родные стены, ему потом было трудно возвращаться в детский дом и в глазах стояли слезы.

"Назад хочется, и так сидел от пятницы до пятницы и ждал, пока приедем. Тяжело ему в интернате было. Там всем тяжело. Это же внук моего папы, родной. Свое же не бросишь", – признается женщина.

В телевизионном сюжете пояснили, что по причине наличия у мальчика российского гражданства даже родному дедушке в Беларуси было сложно оформить опеку.

Несмотря на то, что у Татьяны Лэ самой двое детей, она решила, что мальчик не будет жить в детдоме, и этот Новый год он будет встречать с семьей.

"Мальчик хороший. Да, интернат его немножко потрепал. Там же надо защищаться. Он хороший: и дома поможет, и с сестрами, Соня у меня вообще его любит", – рассказала многодетная мама.

Чудо в канун Нового года

Семья живет в Гомельской области практически в 300 километрах от Минска, но, узнав об истории Сергея, к ним в гости приехал посол России Дмитрий Мезенцев и пообещал, что все будет хорошо.

"Полдня он здесь у нас провел, с Сергеем разговаривал. Уехали, и он нам очень быстро помог. У нас очень сильно затягивались документы оттуда и разрешения из России, чтобы он остался здесь у нас в Беларуси", – сказала Татьяна Лэ.

Получилось, таким образом, что Сергей узнал, что ему не придется возвращаться в детский дом, за несколько недель до Нового года. Сейчас он хорошо учится, ему нравится математика, а в мечтах – стать программистом. В канун праздника мальчик попал на прием к российскому послу в Минске.

"Надо быть в 11 лет таким героем, что столько взрослых собрались вокруг тебя", – пошутил при встрече Дмитрий Мезенцев.

Российский дипломат даже написал Сергею Киселеву картину на память и попросил никогда не сдаваться, потому что в жизни возможно все.

Кстати, у мальчика, мечтающего стать программистом, никогда не было своего компьютера, поэтому для него приятным сюрпризом стал подаренный главой дипломатической миссии России ноутбук.

"Сейчас приехал Сережа – одна судьба. Я подумал: сколько нужно сделать, чтобы помочь всем тем детям, которые нуждаются в поддержке, нуждаются в мудром, отеческом, взрослом слове без окрика. Чтобы это было слово добра, ласки, комфорта для них", – подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

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