Нельзя уехать на праздники за границу? Рассказываем, что стоит попробовать на ярмарках в Минске

Источник материала: Tut.by

Раз в этом году выехать на рождественские праздники за границу не судьба, мы сходили на ярмарки в Минске и выбрали несколько позиций, которые нам понравились, — их мы готовы посоветовать читателям. Что можно попробовать, читайте в материале TUT.BY.





Скажем сразу: то, что продается на ярмарке на Октябрьской площади, у нас особого аппетита не вызвало. Ради еды туда не поедешь. Еда от комбината питания МТЗ тоже не так сильно манила нас в район Тракторного завода. Поэтому интересные варианты мы искали на ярмарках с точками от частников — возле Дворца спорта и станции метро «Молодежная» в культурно-деловом квартале «К21».

Ярмарка возле Дворца спорта: улитки и травяной настой

В районе Дворца спорта много точек с привычной едой вроде блинов, хот-догов, шашлыков, драников. Но есть несколько других мест, на которые рекомендуем обратить внимание.

Улитки с улиточной фермы «Ратов». Их подают с багетом (если вам не хватило хлеба, то дадут еще). Сет из трех жареных улиток стоит 6 рублей, из шести улиток — 10 рублей, из 12 — 18 рублей. Есть три вкуса: с базиликом, чесноком и петрушкой, с сыром и горчицей и с вялеными томатами.





Рядом работает небольшая точка с орешками в необычном маринаде, где, возможно, что-то удивит ваши вкусовые рецепторы. Есть такие вкусы: миндаль с корицей, миндаль с карри и кокосом, миндаль и кешью с розмарином и цедрой, кешью в кленовом сиропе с перцем. Один кулек — 5 рублей.





Не обошлось здесь и без павильона с самоваром с Комаровки — из него наливают травяной настой. Маленький стакан горячего напитка стоит 2 рубля, средний — 3, большой — 4. По желанию за рубль добавят ложку меда.





Неподалеку есть несколько павильонов с напитками и блинами на любой вкус, тут же большой выбор напитков. Алкогольные — глинтвейн, грог, сливочный ром, пунши, яблочный тодди, безалкогольные — какао, горячий шоколад, киндер-пунш, ягодный кисель. Мы взяли киндер-пунш за 3 рубля и не прогадали — как глинтвейн, только безалкогольный.

Ярмарка на Кальварийской: осьминоги, трдельник, бейглы

В культурно-деловом квартале «К21» у входа в здание (ближе к метро «Молодежная») открылась ярмарка с товарами ремесленников — она работает под крышей. Тут же в здании есть четыре точки: кофейня, павильон с питами, небольшой павильон с мексиканской едой и еще один — с глинтвейном. На улице стоят всего три фудтрака, но зато из еды тут все будет интересно попробовать.

Сытным и понятным вариантом будут бейглы — тут их продают с разными начинками. Мы не совсем фудхантеры, поэтому не рисковали и взяли классический — с творожным сыром, лососем и огурцом. Такой бейгл стоит 9 рублей. К нему же берем ягодный пунш, он стоит 6 рублей, но за напиток в свою кружку нам скидывают один рубль.





Неподалеку есть трак «Летучий голландец» с морскими блюдами. Продавец говорит, что сегодня хиты — это щупальца осьминога за 15 рублей и тигровые креветки в соусе маринара за 12 рублей. Заказываем щупальца и ждем минуты три, их готовят при нас.





Напоследок в точке с мексиканской едой покупаем ежевичный чай за 3 рубля — он не в пакетике, а из пюре из ежевики. В фудтраке на улице берем горячий трдельник с яблоком — традиционное лакомство на чешских праздниках.

Ожидать его приходится минут семь. С начинкой такие маленькие булочки стоят по 3,50, стандартные — по 5,50. Есть не только сладкие, но и сырные — с беконом и маслинами.





— Не зимний вариант, ждем минут 10, еще 7 минут в очереди стояли, — говорит женщина из компании перед нами.

Впрочем, все заказы можно подождать внутри — для этого работает ярмарка ремесленников в помещении. Тут же для тех, кто хочет перекусить, стоят столы со стульями — но их всего 10, не хватает столиков, за которыми можно просто стоять, ведь пространство позволяет.

Ярмарка возле Дворца спорта работает до 23 часов до 30 декабря, в новогоднюю ночь она будет открыта до 4 утра, а 2−14 января — с 12 до 20 часов. Ярмарка на Кальварийской работает с 12 до 21 часа, планируется, что она продлится до 1 января.