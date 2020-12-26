ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Институт МВД объявил среди подростков конкурс косплея - и получил женщину-кошку, дядю Степу и Робокопа

26.12.2020 08:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Месяц назад Могилевский институт милиции объявил конкурс косплея. Да-да, вы все правильно прочли: все ради «популяризации через нестандартную форму образа милиционера» и «привлечения внимания учащихся к вопросам службы в милиции» — так написано в положении конкурса. Мы посмотрели, кого косплеили подростки и что они писали о милиции. Есть интересное!

Милицейский институт предложил подросткам 14−19 лет определить любимый образ милиционера из кино или мультфильма, воспроизвести его, сделать фото и выложить снимок в Instagram. Победитель получит какой-то приз — в положении конкурса он не указан.

Конкурс завершился 25 декабря, награду победитель получит до 10 января. Выберут его не по количеству лайков — будет смотреть специальная комиссия.

Все работы можно найти в соцсети по хештегам #вымойгерой, #instifutemvd_by, #Могилевский_институт_МВД. Вот некоторые из них — с подписями авторов (орфография сохранена. — TUT.BY).


Фото: Дарья Шамрук, instagram.com/shamrukdasha

«С раннего детства я мечтала стать милиционером. Всегда восхищалась их бесстрашием и ловкостью обезвреживать преступников. Шли годы. И я поняла, что люди в форме — это не только красиво, но и очень ответственно. Именно Джуди Хопс — героиня мультфильма «Зверополис» является моим героем, которой я хотела бы подражать. Ведь через образ маленькой крольчихи я вижу волевую, смелую, отважную сотрудницу милиции. Она молода и амбициозна. Всю жизнь мечтавшая работать в милиции, добивается своей цели, чтобы сделать мир лучше и безопаснее. Мне нравится ее решительность и жажда справедливости. У нее многому можно поучиться: как добиваться успеха и идти к своей цели, невзирая на трудности и препятствия. Эта цель актуальна для каждого, кто хочет добиться высоких результатов и дарить людям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.


Фото: instagram.com/_.anna._.chips._

«Я выбрала этого персонажа, потому что Джуди Хопс, несмотря на свой маленький рост и несмотря на то, что она кролик, всегда следовала своей цели и добивалась больших успехов!».


Фото: instagram.com/ilyha_offfficial

«Мой любимый персонаж — дядя Степа-милиционер. «Кто не знает дядю Степу?
Дядя Степа всем знаком». В преддверии новогодних праздников дядя Степа поздравляет всех с наступающим Новым Годом».


Фото: Родион Чучва, instagram.com/rodion_chuch

«Был выбран образ дяди Степы — милиционера, потому что данная ему особенность (его рост) дает возможность видеть дальше и больше, чем обычные люди, и, как следствие, оказывать максимальную помощь всем, нуждающимся в ней. Он является супергероем советского экрана, который очень честный, весьма предупредительный и вежливый и всегда стоящий на страже общественного спокойствия».


Фото: instagram.com/nasten_ka18_

«Женщина-кошка, волевая независимая женщина, которая победила зло в себе и стала на сторону добра».


Фото: Алексей Вашкевич, instagram.com/vashkevich_aleks

«Следователь Сергей Глухарев — главный герой моего любимого сериала «Глухарь». Именно он впечатлил меня своим умом, харизмой и особым чувством юмора».


Фото: instagram.com/katrina._.9

«Василиса Михайлова — следователь отделения милиции, где служит Мухтар. Поначалу ей было сложно вписаться в слаженную команду, но она девушка умная и целеустремленная, поэтому ей всё-таки удалось стать частью дружного коллектива. Героиня понравилась мне не только чертами характера, но и внешними данными».


Фото: instagram.com/mikita.kavalenka

«Среди миллиона профессий есть одна самая нужная, самая трудная, самая ответственная, требующая постоянного совершенствования, и эта профессия — сотрудник правоохранительных органов. Для косплея я выбрал героев своих любимых сериалов «Пес» и «Конная полиция». Меня восхищает их нестандартное мышление, рассудительность, смекалка и, конечно, чувство юмора».


Фото: Евгений Волого, instagram.com/vologoevgenii

«Добрый, смелый, отзывчивый, терпеливый, с чувством юмора, заботливый, готов прийти на помощь в любую минуту, занимается благотворительностью». Евгений пишет это о «полицейском с Рублевки» Александре Петрове.


Фото: instagram.com/stefanenko.ira98

В свежем инстаграм-аккаунте, подписанном Антоном Даниленко — хотя в адресе страницы читается имя Ирины Стефаненко, — оказался персонаж, которого мы не ожидали увидеть.

«Робокоп (Робот-полицейский) — вымышленный персонаж. Робокоп быстро оказывается эффективным оружием против преступности. Робокоп носит оружие, предназначенное для него, и обладает улучшенными рефлексами, скоростью и силой, зрительными и слуховыми способностями. Реконструированная внешняя конструкция Робокопа защищена бронированной оболочкой, что делает его невероятно устойчивым как к бомбам, так и к пулям», — подписана конкурсная работа.

Как вам такой косплей? Оставляйте мнение в комментариях.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Паралимпиец Талай инициировал автопробег от Бреста до Владивостока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика