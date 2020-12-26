Институт МВД объявил среди подростков конкурс косплея - и получил женщину-кошку, дядю Степу и Робокопа

Источник материала: Tut.by

Месяц назад Могилевский институт милиции объявил конкурс косплея. Да-да, вы все правильно прочли: все ради «популяризации через нестандартную форму образа милиционера» и «привлечения внимания учащихся к вопросам службы в милиции» — так написано в положении конкурса . Мы посмотрели, кого косплеили подростки и что они писали о милиции. Есть интересное!

Милицейский институт предложил подросткам 14−19 лет определить любимый образ милиционера из кино или мультфильма, воспроизвести его, сделать фото и выложить снимок в Instagram. Победитель получит какой-то приз — в положении конкурса он не указан.

Конкурс завершился 25 декабря, награду победитель получит до 10 января. Выберут его не по количеству лайков — будет смотреть специальная комиссия.

Все работы можно найти в соцсети по хештегам #вымойгерой, #instifutemvd_by, #Могилевский_институт_МВД. Вот некоторые из них — с подписями авторов (орфография сохранена. — TUT.BY).

«С раннего детства я мечтала стать милиционером. Всегда восхищалась их бесстрашием и ловкостью обезвреживать преступников. Шли годы. И я поняла, что люди в форме — это не только красиво, но и очень ответственно. Именно Джуди Хопс — героиня мультфильма «Зверополис» является моим героем, которой я хотела бы подражать. Ведь через образ маленькой крольчихи я вижу волевую, смелую, отважную сотрудницу милиции. Она молода и амбициозна. Всю жизнь мечтавшая работать в милиции, добивается своей цели, чтобы сделать мир лучше и безопаснее. Мне нравится ее решительность и жажда справедливости. У нее многому можно поучиться: как добиваться успеха и идти к своей цели, невзирая на трудности и препятствия. Эта цель актуальна для каждого, кто хочет добиться высоких результатов и дарить людям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

«Я выбрала этого персонажа, потому что Джуди Хопс, несмотря на свой маленький рост и несмотря на то, что она кролик, всегда следовала своей цели и добивалась больших успехов!».

«Мой любимый персонаж — дядя Степа-милиционер. «Кто не знает дядю Степу?

Дядя Степа всем знаком». В преддверии новогодних праздников дядя Степа поздравляет всех с наступающим Новым Годом».

«Был выбран образ дяди Степы — милиционера, потому что данная ему особенность (его рост) дает возможность видеть дальше и больше, чем обычные люди, и, как следствие, оказывать максимальную помощь всем, нуждающимся в ней. Он является супергероем советского экрана, который очень честный, весьма предупредительный и вежливый и всегда стоящий на страже общественного спокойствия».

«Женщина-кошка, волевая независимая женщина, которая победила зло в себе и стала на сторону добра».

«Следователь Сергей Глухарев — главный герой моего любимого сериала «Глухарь». Именно он впечатлил меня своим умом, харизмой и особым чувством юмора».

«Василиса Михайлова — следователь отделения милиции, где служит Мухтар. Поначалу ей было сложно вписаться в слаженную команду, но она девушка умная и целеустремленная, поэтому ей всё-таки удалось стать частью дружного коллектива. Героиня понравилась мне не только чертами характера, но и внешними данными».

«Среди миллиона профессий есть одна самая нужная, самая трудная, самая ответственная, требующая постоянного совершенствования, и эта профессия — сотрудник правоохранительных органов. Для косплея я выбрал героев своих любимых сериалов «Пес» и «Конная полиция». Меня восхищает их нестандартное мышление, рассудительность, смекалка и, конечно, чувство юмора».

«Добрый, смелый, отзывчивый, терпеливый, с чувством юмора, заботливый, готов прийти на помощь в любую минуту, занимается благотворительностью». Евгений пишет это о «полицейском с Рублевки» Александре Петрове.

В свежем инстаграм-аккаунте, подписанном Антоном Даниленко — хотя в адресе страницы читается имя Ирины Стефаненко, — оказался персонаж, которого мы не ожидали увидеть.

«Робокоп (Робот-полицейский) — вымышленный персонаж. Робокоп быстро оказывается эффективным оружием против преступности. Робокоп носит оружие, предназначенное для него, и обладает улучшенными рефлексами, скоростью и силой, зрительными и слуховыми способностями. Реконструированная внешняя конструкция Робокопа защищена бронированной оболочкой, что делает его невероятно устойчивым как к бомбам, так и к пулям», — подписана конкурсная работа.

Как вам такой косплей? Оставляйте мнение в комментариях.