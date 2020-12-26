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Очередной протестный день. Что происходит в стране 26 декабря
26.12.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продолжается политический кризис. Накануне Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Беларуси участники «преступной группы» Николая Автуховича
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В Беларуси продолжается политический кризис. Что принесет нам очередная протестная суббота - в нашем традиционном онлайне.
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